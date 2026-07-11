我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

棄台灣高薪 陪夫外派鳳凰城 台積太太做這迎人生新舞台

世界盃／開賽10分鐘破門 阿根廷上半場1：0瑞士

30年期房貸利率6.49% 美國6月成屋銷量衰退

編譯王曉伯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由於市場供給緊俏，美國中古屋價格再創新高，中位數達44.06萬元。(美聯社)
由於市場供給緊俏，美國中古屋價格再創新高，中位數達44.06萬元。(美聯社)

伊朗戰爭導致房貸利率居高不下影響，美國6月成屋銷售意外衰退，中古屋售出409萬套，年減2.4%。不過與此同時，由於市場供給緊俏，中古屋價格創下新高，中位數達44‧06萬元，年增1.8%。

全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors，NAR)指出，6月成屋銷售量下降2.4%，經季節性調整後的年化銷售量為409萬套，然而路透先前引述經濟學者分析，預測成屋銷售會攀升至420萬套。多年來，成屋銷售量一直徘徊在400萬套左右，NAR首席經濟學者勞倫斯·尹（Lawrence Yun）指出，2008年經濟大衰退期間也出現類似的趨勢。

目前全國住房供應緊俏，尤其是入門級住宅，全國住宅建築商協會（National Association of Home ⁠Builders）估計缺口約120萬套。 6月份中古屋庫存量下降0.6%至156萬套，低於疫情前的180萬至190萬套。

6月中古屋價格中位數較去年同期上漲1.8%，達到44.06萬元。6月售出的房屋大部分價格在25萬至50萬元之間。

受伊朗戰爭的影響，抵押貸款利率飆升。根據房地美（Freddie Mac）的數據顯示，30年期抵押貸款固定利率的平均利率盡管近期已有所回落，但是仍有6.49%，比戰前水準高出約50個基點。房貸利率居高不下，使得有意購買房屋的人卻步，尤其是初次購屋的年輕人。

NAR指出，許多年輕人追求所謂擁有住房的「美國夢」愈來愈困難，因為他們所面臨的購房負擔挑戰日益嚴峻。盡管如此，經濟學者預計，房市將在第二季對經濟成長做出貢獻，盡管力度不大，也是一年多來首次有所貢獻。

國會近期通過了一項兩黨共同支持的住房負擔能力法案，其中包括限制投資公司擁有獨棟住宅以及加快建案的環境評估。但是川普統拒絕簽署該法案，除非「拯救美國法案」獲得通過。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席美國經濟學者豪頓（Nancy Vanden Houten）表示，低收入家庭和首次購屋者面臨的負擔能力挑戰最為嚴峻。對於高收入家庭來說，購房比年輕的租房家庭要容易得多。

精華 FAQ

  • 主因是房貸利率仍居高不下，讓買方負擔加重、入市意願下降；同時市場供給緊俏，也限制了成交量成長，因此6月成屋銷售未如預期回升。

  • 6月中古屋經季節調整後的年化銷售量為409萬套，年減2.4%；庫存量則下降0.6%至156萬套，明顯低於疫情前約180萬至190萬套的水準。

  • 6月中古屋中位數價格升至44.06萬元，年增1.8%，而30年期房貸利率仍有6.49%，使首次購屋者與低收入家庭面臨更高門檻，購屋更為困難。

利率 貸款 伊朗

上一則

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

下一則

密蘇里州強降雨 露營區建物倒塌 救出202人

延伸閱讀

舊金山中等收入家庭住房嚴重短缺 僅2.1%房源可負擔

舊金山中等收入家庭住房嚴重短缺 僅2.1%房源可負擔
30年房貸仍逾6% 購屋成本難下降

30年房貸仍逾6% 購屋成本難下降
申請房貸若懶得貨比三家 每年多付650億

申請房貸若懶得貨比三家 每年多付650億
芝城近4周房市漲幅同比增7.7% 比全美均值高3倍

芝城近4周房市漲幅同比增7.7% 比全美均值高3倍

熱門新聞

路易維爾福特汽車的員工在組裝產品。（路透檔案照）

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

2026-07-07 12:51
新入籍的公民興奮與伴侶親吻。（美聯社檔案照）

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

2026-07-06 12:52
好市多（Costco）。 （美聯社）

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

2026-07-09 11:06
美國華人分享回中國養老需注意的重點。示意圖，圖為杭州大兜路歷史文化街區。(新華社)

華人曝回中國養老7大現實考量 租房、醫療、綠卡成焦點

2026-07-05 19:55
麥康諾5月19日出席華府一場聽證會。(美聯社)

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

2026-07-06 16:39
7月4日，在華府地鐵車廂內，一名黑人女子直視鏡頭，周圍是戴著面罩的白人民族主義團體成員。這張由路透攝影師奧爾(Cheney Orr)拍攝的照片，本周在社群媒體引發熱議。(路透)

黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀

2026-07-08 10:54

超人氣

更多 >
躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月
世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國

世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國
國防部公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

國防部公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物
海峽開火是「失控派系」搞的鬼？伊朗私下向美喊話想談

海峽開火是「失控派系」搞的鬼？伊朗私下向美喊話想談
范冰冰全身紫化身「天線寶寶」現身巴黎時裝周 網全看呆

范冰冰全身紫化身「天線寶寶」現身巴黎時裝周 網全看呆