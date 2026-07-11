30年期房貸利率6.49% 美國6月成屋銷量衰退

由於市場供給緊俏，美國中古屋價格再創新高，中位數達44.06萬元。(美聯社)

受伊朗 戰爭導致房貸利率 居高不下影響，美國6月成屋銷售意外衰退，中古屋售出409萬套，年減2.4%。不過與此同時，由於市場供給緊俏，中古屋價格創下新高，中位數達44‧06萬元，年增1.8%。

全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors，NAR)指出，6月成屋銷售量下降2.4%，經季節性調整後的年化銷售量為409萬套，然而路透先前引述經濟學者分析，預測成屋銷售會攀升至420萬套。多年來，成屋銷售量一直徘徊在400萬套左右，NAR首席經濟學者勞倫斯·尹（Lawrence Yun）指出，2008年經濟大衰退期間也出現類似的趨勢。

目前全國住房供應緊俏，尤其是入門級住宅，全國住宅建築商協會（National Association of Home ⁠Builders）估計缺口約120萬套。 6月份中古屋庫存量下降0.6%至156萬套，低於疫情前的180萬至190萬套。

6月中古屋價格中位數較去年同期上漲1.8%，達到44.06萬元。6月售出的房屋大部分價格在25萬至50萬元之間。

受伊朗戰爭的影響，抵押貸款 利率飆升。根據房地美（Freddie Mac）的數據顯示，30年期抵押貸款固定利率的平均利率盡管近期已有所回落，但是仍有6.49%，比戰前水準高出約50個基點。房貸利率居高不下，使得有意購買房屋的人卻步，尤其是初次購屋的年輕人。

NAR指出，許多年輕人追求所謂擁有住房的「美國夢」愈來愈困難，因為他們所面臨的購房負擔挑戰日益嚴峻。盡管如此，經濟學者預計，房市將在第二季對經濟成長做出貢獻，盡管力度不大，也是一年多來首次有所貢獻。

國會近期通過了一項兩黨共同支持的住房負擔能力法案，其中包括限制投資公司擁有獨棟住宅以及加快建案的環境評估。但是川普統拒絕簽署該法案，除非「拯救美國法案」獲得通過。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席美國經濟學者豪頓（Nancy Vanden Houten）表示，低收入家庭和首次購屋者面臨的負擔能力挑戰最為嚴峻。對於高收入家庭來說，購房比年輕的租房家庭要容易得多。