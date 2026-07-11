美國熱浪週末飆華氏110度 4400萬人處高溫警戒

洛磯山脈及北部平原地區，本週末預計氣溫將飆破華氏110度，約有4400萬美國人處於熱浪高溫警戒當中。圖為紐約人們在樹下乘涼。（新華社）

美國洛磯山脈及北部平原地區，本週末預計氣溫將飆破攝氏43度（華氏110度），約有4400萬美國人處於熱浪 高溫警戒當中。

法新社報導，美國國家氣象局（National Weather Service）警示，這波氣溫遠高於季節平均值，有可能打破紀錄。尤其在猶他州鹽湖城（Salt Lake City），預計將出現前所未見的高溫。

國家氣象局天氣預報中心今天表示：「本週末預期將出現危險高溫，有可能連續兩天創下每日最高溫紀錄，氣溫達到華氏三位數。」

預估最熱的一天是12日，包括蒙大拿州 、北達科他州 等多個北部州，預計將達到華氏100至110度之間。

此外，美國東南部天氣同樣酷熱，包括舉行世界盃足球賽8強戰英格蘭對挪威的佛羅里達州邁阿密市。

就在一週前，美國東部也經歷另一波熱浪，紐約、費城等地氣溫一度飆上華氏104度左右。