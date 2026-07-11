等待一甲子82歲圓夢上太空 傳奇女飛行員馮克辭世

馮克在2021年以82歲之齡登上太空，返回地球後興奮地表示，「我想再去一次，愈快愈好。」(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 女性太空先驅馮克從太空競賽時代苦等60年，直到82歲才搭上藍源新謝波德號圓夢登太空，如今辭世，享壽87歲。

傳奇女飛行員及女性太空先驅馮克(Mary Wallace "Wally" Funk)於太空競賽時代初期就接受太空人 訓練，卻遲至約60年後才登上太空。這位富有開創精神的女性9日在德州 辭世，享壽87歲。

路透報導，馮克8日在達拉斯郊區格瑞普維尼市(Grapevine)一家輔助生活照護機構的公寓內去世。

馮克1939年出生於新墨西哥州，自幼便對飛機著迷。16歲跳級進入密蘇里州 (Stephens College)就讀，期間加入了該校女生的飛行社團「飛行蘇西俱樂部」(Flying Susies)。她20歲成為職業飛行員，並且是美軍第一位女性文職飛行教官。

1961年，馮克參加非官方的「女性上太空」(Women in Space)計畫，接受了與NASA「水星計畫」(Project Mercury)全男性太空人隊伍相同的體能和智力測試。據說她的成績優於後來第一位環繞地球軌道的水星計畫太空人約翰·葛倫(John Glenn)，但最終未能飛上太空。

馮克早早便取得商業飛行執照，但由於當年民航業者的性別歧視政策，未能成為女性機長。她後來進入聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)，成為首位女性檢查員，也是美國國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)的首位女性航空安全調查員。

馮克晚年接受亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)邀請，擔任藍源公司(Blue Origin)新謝波德號(New Shepard)首次載人任務的貴賓之一，終於圓了她的太空夢。2021年7月20日的那趟飛行，除貝佐斯和馮克之外，還有另外兩名乘客。

貝佐斯於啟航前數周公布首次任務成員名單時，馮克在上傳藍源官方網站的影片中說道：「沒想到我這輩子可以真的飛上去。」

那次長約10分鐘的亞軌道太空之旅讓當時82歲的馮克成為史上進入外太空的最高齡長者，打破時任聯邦參議員的葛倫於1998年以77歲之齡搭乘NASA太空梭重返太空時創下的紀錄。

新謝波德號安全降落德州沙漠後，馮克步出太空艙時對記者表示：「我已經等很久。我想再去一次，愈快愈好。」

藍源公司在社交平台 X 上發文表示，馮克是「名副其實的各個領域的先驅，能夠參與她的人生旅程，我們深感榮幸。」