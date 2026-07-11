俄州護士布達佩斯遇害 愛爾蘭兇手判14年

來自俄勒岡州波特蘭的31歲護士麥肯齊·米哈爾斯基，2024年在匈牙利首都布達佩斯度假期間慘遭殺害，當地民眾為她舉行守靈。(美聯社)

匈牙利布達佩斯地方法院9日裁定一名愛爾蘭籍男子謀殺罪名成立，判處14年徒刑，不得假釋，並於刑滿後驅逐出境。

哥倫比亞 廣播公司報導，這樁審判是關於發生在2024年，來自俄勒岡州 波特蘭的31歲神經外科護士 麥肯齊·米哈爾斯基(Mackenzie Michalski)在匈牙利首都布達佩斯度假期間遭殺害的事件。

米哈爾斯基於2024年11月5日被通報失蹤，失蹤前最後一次露面地點是布達佩斯市中心一家夜店。

警方調閱多家夜店的監視器畫面發現，米哈爾斯基失蹤當晚曾與一名男子多次同框進出，而這名當年37歲、姓名縮寫為「L.T.M.」的男子被警方列為嫌疑人。

「L.T.M.」2024年11月7日遭拘留問訊後坦承犯行，警方表示，這兩個人在夜店認識、跳舞後，轉往男子租屋處共度春宵。男子在「親密接觸」過程中，對米哈爾斯基施暴並將她勒斃。

法院在判決書中寫道，「被告既沒有試圖搶救死者，也沒有求救，調查結果顯示，他蓄意殺害被害人。」

「L.T.M.」目前已被羈押約一年半，這段時間將計入刑期，另需繳納250萬福林(forints，約合7995美元)的訴訟費，他的律師已提出上訴。

「L.T.M.」被捕後一度辯稱米哈爾斯基死於意外，但警方調查發現，他曾清理公寓、將屍體藏進衣櫃，之後購買行李箱裝屍，再租車開到布達佩斯西南方約90哩的巴拉頓湖(Lake Balaton)附近的錫格利蓋特(Szigliget)村莊外的森林棄屍。

調查人員發現，「L.T.M.」落網前曾上網搜尋如何處理屍體、警方偵辦失蹤人口案件的流程、野豬是否會吃人類屍體，以及布達佩斯警方的辦案能力等資訊。

米哈爾斯基的家人表示，米哈爾斯基生前多次造訪布達佩斯，甚至將該城市形容為她「快樂之地」(happy place)。她的父親說：「她非常喜歡布達佩斯的歷史，她在那裡感覺很放鬆，就像是她的城市。」