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不知紅藍卡處方藥改收費 明州男欠28元遭踢出

記者顏伶如／綜合報導
民眾如果沒有注意到目前免保費的藥品計畫即將改為要收費，明年恐將面臨類似的意外。圖...
民眾如果沒有注意到目前免保費的藥品計畫即將改為要收費，明年恐將面臨類似的意外。圖為紅藍卡優勢計畫說明書。（美聯社）

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)9日報導，住在明尼蘇達州偏鄉地區的一名退休男子沒注意到透過私人保險公司參加的紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)處方藥計畫從零月費變成要收費，到亞利桑納州過冬幾個月渾然不覺，後來收到保險公司欠費通知說，由於連續三個月積欠保費而遭處方藥計畫踢出。

帕爾(Jude Pare)表示，結束度假回家後發現，只因積欠28.8元保費就被踢出維家保健(Wellcare)處方藥計畫，失去保險給付之後，使用藥物每90天的自掏腰包開銷恐怕要1800元。根據紅藍卡規定，在下一個登記期(enrollment period)到來之前，帕爾無法加入另一個藥物計畫，必須自行承擔藥物花費。

自從被踢出計畫之後，帕爾表示，總共花了111元購買四種原本在給付範圍裡的藥品，醫生也幫忙把一款抗凝血劑改為成本較低的替代藥物。

帕爾的狀況並非特例，KFF健康新聞(KFF Health News)報導，參加維家保健Value Script處方藥計畫的成千上萬民眾，在原本免月費的計畫改成每月要收保費之後，顯得措手不及。

報導指出，住在32個州與華府特區的數萬民眾，如果沒有注意到目前免保費的藥品計畫即將改為要收費，明年恐將面臨類似的意外。

住在北卡羅來納州德倫(Durham)的74歲退休族班尼特(Wayne Bennett)受訪時說，不知道處方藥計畫變成每月保費3.60元，結果因為積欠保費而失去維家保健的處方藥保險。

他說：「紅藍卡應該對此採取行動，我們才能獲得保障。」班尼特說，得知欠繳保費時就做好準備要補繳，可是藥物給付已遭裁定取消。他指出：「保費沒有很貴，我準備馬上交錢，連信用卡都拿出來準備刷卡了。」

班尼特說，趕在處方藥計畫遭停止之前補充平日需要的藥品，一旦庫存用完則不確定藥物花費會有多少。

「金錢智慧」報導，消費者在每年開放登記期裡，應該仔細查看保險項目，因為即使計畫名稱一樣沒變，保費、自付額、給付藥物以及合作藥局網路等，每一年都可能發生變化。

精華 FAQ

  • 他參加的維家保健處方藥計畫原本免月費，後來改收保費卻未注意到，因連續3個月積欠總計28.8元，最後被取消藥物給付資格。

  • 失去保險後，他原本每90天只需少量自付的藥費，可能暴增到約1800元；目前他買4種藥已花111元，醫生也改用較便宜替代藥。

  • 即使計畫名稱沒變，保費、自付額、給付藥物與合作藥局網路都可能調整，民眾應在開放登記期仔細核對，避免因漏看變更而失去保障。

紅藍卡 明州 亞利桑納州 處方藥計畫

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