ICE休士頓執勤 擊斃墨籍男子惹議 DHS：基於自衛開槍

德州休士頓墨西哥籍男子阿勞霍7日不幸遇難。阿勞霍的兩個兒子薩爾加多(右)與羅倫佐(左)捧著父親遺像，在記者會上為父喊冤。(美聯社)

德州休士頓 7日發生一起致命槍擊事件，移民及海關執法局(ICE )探員執勤期間開槍擊斃在美國生活近35年、準備開車前往工地接送工人的墨西哥籍男子阿勞霍(Lorenzo Salgado Araujo)。國土安全部 (DHS)表示，阿勞霍無視停車指令，企圖駕車衝撞執法人員，最後撞上一輛ICE公務車，探員才基於自衛開槍。

美聯社報導，阿勞霍的兒子薩爾加多(Ronaldo Salgado)在記者會上表示，父親努力申請合法居留身分並清楚知道遇到ICE攔查時該如何應對，若當時加速逃離，很可能是擔心工具遭竊。

薩爾加多說：「父親不該死，不應淪為新聞標題中『被ICE槍殺的墨西哥男子』。他本該過著平靜的生活，做個丈夫和父親。」阿勞霍沒有犯罪前科。

薩爾加多回憶認出父親的那一刻，說道：「我認出他，不是因為外貌，而是因為他躺在街上呼救的聲音。」與阿勞霍同車的另外三名男子被捕。

聯邦調查局(FBI)休士頓分局發言人哈根(Connor Hagan)表示，FBI正在調查一起「涉嫌攻擊聯邦執法人員」的案件，DHS將主導槍擊案調查。

路透報導，這是川普政府去年1月擴大移民執法以來，至少第六起在執法行動中移民遭擊斃的案件。

上周，全美平均每天約有2000名移民遭拘留，ICE每周在休士頓逮捕的人數也在6月間增逾兩倍，達100人。

民主黨聯邦眾議員賈希亞(Sylvia Garcia)在記者會上呼籲，「我們需要獨立調查，需要執法期間的隨身攝影機影像，清楚辨識身分，不戴面罩並終結街上準軍事式化的移民執法。」

拉丁裔美國公民團結聯盟(LULAC)全國主席巴洛馬雷斯(Roman Palomares)批評，「對人使用致命武力，接著封存證據，這不符合美國精神。」LULAC發起的獨立調查連署，已收集將近5萬2000個簽名，並為取得目擊者的資訊和視頻懸賞5000元。

休士頓市長惠特麥(John Whitmire)呼籲展開「透明、獨立」的調查，但排除市府另行調查的可能性；休士頓市議員薩利納斯(Alejandra Salinas)8日投書「休士頓紀事報」，要求盡速公布所有影像與調查結果。

墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)表示，墨國政府準備就此案「採取法律措施」，強調「我們不允許我們在美國的兄弟姐妹遭受不當對待」。