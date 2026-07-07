麥康諾病況不明 返回參院復會添變數

麥康諾5月19日出席華府一場聽證會。(美聯社)

參院 前多數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell，共和黨 )三周前突發醫療緊急事件後，病況不明，國會即將復議，但對麥康諾行蹤眾說紛紜。

一項嚴厲的黑箱指控指出，共和黨高層涉嫌刻意隱瞞其健康狀態，以技術性手段拖延時間，全力圍堵前總統川普的黨內死敵、現任聯邦眾議員馬西(Thomas Massie，共和黨)挺進參議院。

美聯社6日報導，據麥康奈辦公室先前的聲明，他是在6月14日入院，當時聲明僅簡單表示他「正接受良好的照顧」。一周後，辦公室再度發表聲明，稱他當周將不參與投票。其辦公室後於上周四(2日)發表最新聲明指出，麥康諾「病情持續改善」，並「由衷感謝在他在醫院康復期間，各界湧入的關心與支持」。

自該次聲明後，其辦公室便未再發布任何更新，發言人6日未回應媒體的置評請求，亦未說明參院復會時他是否能返回國會山莊。

麥康諾是史上任職時間最長的參院黨團領袖，他目前正處於他的最後一個參議員任期，該任期將於明年1月結束。麥康諾已宣布退休，任期結束後，不再尋求連任。

獨立記者湯森(Desirée Townsend)揭露稱，並非現任政府官員的麥康諾妻子、前運輸部長趙小蘭(Elaine Chao)，在丈夫住院僅僅三天後，突然離美飛抵北京。

據新華社消息，中國國家副主席韓正在6月17日於北京會見趙小蘭。儘管官方將此行定調為推動務實合作，湯森指但麥康諾病危與美中高層會晤的時間點高度重合，令華府充滿對陰謀論的揣測。

在美國，擁有麥康諾事務法定代理權(Power of Attorney)的趙小蘭若身處海外，一旦麥康諾確實處於腦死或重度昏迷狀態，臨床上將無人能合法簽署文件或做出宣告。輿論甚至大膽揣測，趙小蘭是否正以「讓丈夫靠儀器維持植物人狀態」的手段，滯留海外以配合政治大局拖延時間。

至於在該次公開會層之後至今，趙小蘭的個人具體行蹤，不論是已返美陪伴正在住院療養的丈夫麥康諾，或是依然滯留海外，目前都沒有對外公開發布任何具體的日程或定位報導。

就在各界對麥康諾的病情瘋狂揣測之際，共和黨籍國會眾議員馬西日前在社群平台 X 上發表了一段極具諷刺意味的貼文，瞬間點燃網民熱議。馬西寫道：「美國準備好接受我這項名為『三中風就出局』(Three Strokes and You're Out)的任期限制法案了嗎？」

根據肯塔基州法，若距離下一次大選不足三個月便不會啟動特別補選，而今年這項關鍵截止日期正是8月3日。只要能將麥康諾的真實情況隱瞞拖過8月3日，補選將不會舉行。

麥康諾的席次，在今年5月19日的初選中，由現任共和黨國會眾議員巴爾(Andy Barr)取得，他將在11月初的大選，與民主黨的提名人布克(Charles Booker)角逐肯州聯邦參議員。