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職業移民恐出現新變動 鎖定改革PERM勞工認證

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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「PERM勞工認證」是許多職業移民綠卡申請的基礎，若規定變得更嚴格恐延長申請時間...
「PERM勞工認證」是許多職業移民綠卡申請的基礎，若規定變得更嚴格恐延長申請時間、增加雇主的合規成本，讓勞工更難取得長期的贊助。圖為在芝加哥舉行的就職博覽會。(美聯社)

根據「新聞周刊」（Newsweek）報導表示，川普政府計畫修改現行PERM勞工認證系統，象徵美國對職業移民政策有可能出現新一波變動。

新聞周刊6日報導指出，勞動部最新的規範議程說明，勞動部計畫改革PERM勞工認證系統；該勞工認證手續是美國雇主一般在贊助勞工取得職業移民綠卡之前必須完成的程序。

報導表示，由於PERM是許多職業移民綠卡申請的基礎，若規定變得更嚴格恐延長申請時間、增加雇主的合規成本，讓勞工更難取得長期的贊助；PERM的修改計畫恐影響到每年爭取美國綠卡的數千名勞工和外國專業人士。

現行的PERM認證規定要求雇主必須在雇用外國勞工之前，證明沒有可僱用或有資格的美國勞工來補足勞動缺口；雇主同時也必須證明雇用外國勞工不會衝擊到本土勞工的薪資和工作環境。

雇主通常必須在申請PERM之前，先完成一套繁瑣的招聘流程，以驗證為何美國勞工不符合資格。

報導引述勞動部指出，儘管美國國內的招聘做法和勞動市場已經出現很大的變化，PERM規範自2004年以來未曾做出很大程度的更新。

根據勞動部的規範議程，勞動部計畫現代化PERM的標準和流程，包括強化招聘要求、擴大保護遭到裁員的美國勞工，同時強化雇主遵循聘雇規範。

報導指出，雖然勞動部尚未釋出新規範的草案，但議程顯示官方打算重新審視勞動市場測試的要求，也就是PERM的核心過程，潛在的改變包括更嚴格的文件標準、擴大招聘義務、加強審查雇主招聘工作，或者增加對美國勞工的保障，確保他們優先取得工作機會。

精華 FAQ

  • PERM是多數職業移民綠卡申請的基礎程序，雇主必須先證明找不到合格美國勞工，並確認聘用外籍員工不會影響本土勞工的薪資與工作條件。

  • 規範議程顯示，勞動部可能強化招聘要求、擴大對遭裁員美國勞工的保護，並加強雇主遵循規範的審查，重新檢視勞動市場測試流程。

  • 若文件標準、招聘義務與審查門檻提高，申請時間可能拉長，雇主合規成本也會上升，數千名爭取綠卡的勞工與外國專業人士都可能受到影響。

移民 綠卡

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