受細菌汙染 花王宣布召回1款洗髮精 FDA：免疫力差的人易感染

花王美國宣布一項洗髮精召回公告。示意圖。(取材自pexels by Hairlust Official: https://www.pexels.com/zh-tw/photo/35267460/)

快到浴室檢查洗髮精。花王美國（KAO USA）7月1日宣布召回特定批號的商品「Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo」，因為該批商品可能受到細菌汙染，對患有潛在疾病、尤其是免疫系統較弱的人，容易有健康風險。

今日美國（USA Today）報導，美國食品藥物管理局（FDA ）在花王美國宣布此自願召回計畫後，也在1日發布了公告。該召回影響在美國和加拿大 銷售的特定批次洗髮精，受影響的容量包含8.5盎司（約250ml）和33.8盎司（約1L），生產日期介於2026年2月21日至2月26日之間。

根據花王美國公告，該批洗髮精檢驗出格氏多元菌（Pluralibacter gergoviae）。食藥局表示，這種細菌對健康族群「幾乎沒有健康風險」，但免疫系統較弱或患有某些潛在健康狀況的人群，可能容易受到感染。花王美國呼籲任何持有受影響產品的人立即停止使用。

如何判斷你的洗髮精是否被召回？

-生產日期：2026年2月21日至2026年2月26日之間

-品名：Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo 8.5盎司

國際條碼 (UPC)： 840035231242

受影響批號 (Lot code)： YR010556

-Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo 33.8盎司

國際條碼 (UPC)： 840035231273

受影響批號 (Lot code)： YR010566, YR010576

-消費者可以在瓶底找到以黑色油墨印製的受影響批號

消費者該怎麼做？

花王美國建議，擁有上述受影響洗髮精的消費者立即停止使用，也要求零售商和美髮沙龍將這些產品從貨架或使用區移除，並將其退回以進行安全銷毀。

若消費者在使用該洗髮精後出現任何不良反應、想要更換產品，或對此次召回有任何疑問，可透過以下方式聯絡：花王專業美髮技術熱線800-333-2442、電子郵件：[email protected]。