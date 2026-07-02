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命不如牲畜 俄州檢察長揭16童家庭長期受虐

特派員黃惠玲／綜合報導
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俄州檢察長威爾遜1日說明該州一處住宅，發現16名孩童遭虐。(美聯社)
俄州檢察長威爾遜1日說明該州一處住宅，發現16名孩童遭虐。(美聯社)

「當地大多數人對待自家牲畜的環境，都比這群孩子受到的待遇還要好。」俄州" rel="154665">俄亥俄州溫頓郡(Vinton County)警長凱恩(Ryan Cain)1日召開記者會表示，執法部門日前在該州一處偏遠鄉村住宅中，成功救出16名生活在「極其惡劣且非人道環境」中的受虐兒童。官員痛心指出，這群孩子當時命懸一線，若搜救行動再晚24小時，恐將演變成無可挽回的多起死亡慘劇。

俄州檢察長威爾遜(Andy Wilson)表示，當局是在對位於哥倫布市東南約60哩處的漢密登(Hamden)一處住宅進行搜查時，揭發這起駭人聽聞的集體虐童案。威爾遜形容，那裡的環境惡劣到無法想像人類能待下去，是他職業生涯中見過最慘不忍睹、宛如「純粹邪惡」的犯罪現場。

這群被緊急安置的16名受虐兒童，年齡介於18個月至18歲之間，男女皆有。現場環境極度惡劣，屋內充斥著大量的排泄物與致命細菌。

由於長期遭受非人道囚禁與凌虐，多數孩子被發現時傷勢與健康狀況都極度嚴峻。其中有兩名傷勢最重的兒童，因面臨生命危險，在現場受領初步急救後，已由醫療直升機緊急空運至「一級創傷中心」搶救。威爾遜心有餘悸表示：「如果我們再晚一天採取行動，有極高機率會面臨一名、甚至多名兒童的死亡。」

涉案的四名嫌犯隨後由官方證實同屬一個大家族，分別為：老蓋瑞·賽德斯(Gary Siders Sr.)、小蓋瑞·賽德斯(Gary Siders Jr.)、克里斯蒂娜·賽德斯(Christina Siders)以及伊麗莎白·賽德斯(Elizabeth Siders)。

檢方已經這四人起訴，各面臨16項二級「危害兒童安全罪(Child endangering)」。1日的法院聽證會上，法官已裁定四人的保釋金各為30 萬元。

溫頓郡檢察官亞珠(William Archer)表示，這四名涉案人並非當地居民。他說，「這是一起家庭內部的集體凌虐事件，並不涉及外部人口販運，因此當地社區的其他家長與兒童無需恐慌，並無遭受威脅的風險。」

俄州長狄懷恩(Mike DeWine)也對此發表聲明，坦言聽聞此事令人痛徹心扉。他說，州政府將動用一切資源協助孩子康復，並承諾司法一定會為這群受創的孩子討回公道。

四名嫌被證實同屬一個大家族，分別為(左起)：老蓋瑞·賽德斯、克里斯蒂娜·賽德斯、...
四名嫌被證實同屬一個大家族，分別為(左起)：老蓋瑞·賽德斯、克里斯蒂娜·賽德斯、小蓋瑞·賽德斯，以及伊麗莎白·賽德斯。(圖/檢方提供)

精華 FAQ

  • 案件發生在俄亥俄州漢登一處偏遠鄉村住宅。警方形容現場極其惡劣、非人道，充斥排泄物與細菌，甚至比一般人飼養牲畜的環境還差。

  • 共有16名兒童被緊急安置，年齡從18個月至18歲不等。多數孩子長期遭囚禁與凌虐，身體狀況嚴峻，其中兩人因生命危險被直升機送往創傷中心。

  • 涉案四人分別是Gary Siders Sr.、Gary Siders Jr.、Christina Siders與Elizabeth Siders，皆屬同一家族。檢方對每人提出16項二級危害兒童安全罪，保釋金各30萬美元。

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