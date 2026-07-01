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油價仍高 川普令「立即降價」警告勿哄抬 要加州降至2.5元

編譯莊瑞萌／綜合報導
可裁 圖為加州聖地牙哥加油站5月18日的汽油價格，川普總統要求汽油零售商立即降價...
可裁 圖為加州聖地牙哥加油站5月18日的汽油價格，川普總統要求汽油零售商立即降價，並要加州油價降至每加侖2.50元水準。(路透)

川普總統呼籲汽油零售商立即降價，他指出當前油價過高，而且原油價格已跌至每桶68元。他警告說，任何哄抬價格行為都將「面臨大麻煩」，同時批評加州油價高達每加侖5.43元，要求降至2.50元水準。汽油價格已成為11月期中選舉的重要關鍵。

根據國會山莊報(The Hill)報導，川普6月29日在「真實社群」(Truth Social)上寫道，「汽油零售商必須立即降價！現在原油價格已經跌到每桶68元了，而且還在往下降，目前的價格太高了。零售商必須迅速回應，做出正確的選擇，也就是為我們偉大的美國人民降價！」他並補充說，哄抬價格之舉絕不被容許，此舉全然違法，並重申他先前已指示司法部調查加油站哄抬價格。他警告說，如果存在哄抬價格，「麻煩大了！」

總統還批評加州，該州自戰爭爆發以來油價一直居高不下。根據美國汽車協會(AAA)的數據，加州6月30日的平均油價每加侖為5.43元，上月還曾突破6元。川普寫道，「以每加侖2.50元為目標，加州應該停止對汽油課徵如此重稅。很快稅金就會比產品本身還高，美國不會容忍這種事，加州人民也不會，他們正被荒謬課稅和自家政府雙重壓榨。」

加州使用「特製環保汽油」，與各州不同，價格長期高居全美之冠，並非單一原因造成，而是與稅制、環保政策、地理環境以及供應鏈等因素有關。

根據AAA的數據，全國汽油目前均價為每加侖3.85元，低於5月的4.36元。油價在5月「國殤日」(Memorial Day)周末前夕來到四年來最高點，為每加侖4.56元。

油價可能左右11月期中選舉的選民意向。蓋洛普上周調查發現，67%的受訪者表示，近期的汽油價格上漲已對他們自己或家庭造成「財務吃緊」。

除非美伊諒解備忘錄與衝突出現任何變化，否則預期油價將持續下跌。但根據美國能源資訊管理局(U.S. Energy Information Administration)2023年的報告，部分專家警告，颶風季節帶來的威脅可能中斷燃料出口，導致每加侖價格上漲25至30美分。

精華 FAQ

  • 他認為原油已跌至每桶68元，零售價格卻仍偏高，因此要求零售商迅速反應，將利益回饋給消費者，並警告哄抬價格者會有麻煩。

  • 他批評加州平均油價高達每加侖5.43元，要求降至2.50元，並主張州政府應停止對汽油課徵過重稅負，否則民眾將持續受壓。

  • 因為油價直接影響家庭支出與選民情緒，新聞引述蓋洛普民調指出67%受訪者感到財務吃緊，顯示汽油價格已成期中選舉關鍵議題。

油價 加州 川普

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