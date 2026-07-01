川普重啟總統山國慶煙火秀 引發野火擔憂

總統山7月3日將有煙火表演，慶祝建國250周年。(美聯社)

川普 總統大力慶祝美國建國250周年，7月3日將在雕有四位前總統半身像的拉什莫爾山國家紀念公園(Mount Rushmore，俗稱「總統山」)重啟六年來首次煙火秀，這項決定重新引發持續數十年的爭論：是否會在持續乾旱的南達科他州 引發危險的森林火災？

政治新聞網站Politico報導，川普預計會出席這項煙火活動；事實上，川普早在2020年第一任期內，就推翻了國家公園管理局(National Park Service)長達11年禁止在總統山附近放煙火的規定。今年，川普政府聲稱，這場煙火表演將以極謹慎方式進行。

但反對人士認為，乾燥土壤和溫暖天氣等因素會增加野火發生的可能性。環保團體「塞拉俱樂部」(Sierra Club)南達科他州分會主席戴維斯(Jay Davis)表示，「在拉什莫爾山放煙火是個爛點子，現在乾旱很嚴重。」

拉什莫爾山紀念公園所在地彭寧頓郡(Pennington County )正經歷中度、重度或極端乾旱。國家氣象局表示，6月29日該郡火災風險等級「極高」，30日降至「中等」(moderate)。國家跨部門消防中心(National Interagency Fire Center)預測，7月3日該地區火災風險「中等」。

南達科他州共和黨州長羅登(Larry Rhoden)去年重啟在拉什莫爾山舉辦煙火表演的計畫。他的發言人哈姆斯(Josie Harms)要大家「放心」，強調當局已採取一切必要預防措施，至於3日是否如期燃放煙火，州政府和聯邦機構將在當天做出最終決定，「以確保慶祝活動安全有序進行」。

內政部聲明表示，「安全緩解措施已納入活動各環節」，該部已增派人手並派出「事件管理小組」前往南達科他州協助規畫。內政部整合國家公園管理局和土地管理局等多個部門消防業務的新消防機構「美國野地消防局」(U.S. Wildland Fire Service)也為此次活動制定了消防應變計畫。