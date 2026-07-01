3蛋商操縱蛋價 付17州330萬和解金

司法部以及由17州組成的聯盟，本周與三家主要雞蛋生產商針對涉嫌非法操縱價格達成和解。(美聯社)

司法部以及由17州組成的聯盟，本周與三家主要雞蛋 生產商針對涉嫌非法操縱價格達成和解。

雞蛋生產商Cal-Maine Foods、Hickman's Egg Ranch 和Versova Holdings從2022年6月到2025年3月涉嫌共謀操縱蛋價，司法部因此對這幾家公司提起民事訴訟，同時也提交擬議和解方案。

紐約州 檢察長詹樂霞 (Letitia James)29日發表聲明稱，根據擬議和解方案，這些公司將支付330萬元民事罰款、並且捐贈5300多萬枚雞蛋給食物銀行和非營利組織，錢則由各州分。三家公司在和解協議中不承認有任何錯處。

全案已於29日在愛荷華州北區聯邦地區法院立案。

法院文件稱，Cal-Maine、Hickman’s 和 Versova 這三家公司串通，刻意抬高向市場情報公司Urner Barry Publications 提供的每日報價，透過該情報公司出版物影響全美各地雜貨店、餐廳和其他商家購買雞蛋的價格，進而抬高賣給消費者的蛋價。

司法部這一次訴訟、以及擬議和解方案獲得全美17州檢察長呼應，包括亞利桑納、加州、科羅拉多等州。和解方案尚待法院批准，之後才能生效。

2025年初蛋價創紀錄，因而引發調查；當時一打雞蛋平均價格飆漲至6.22元高點，漲價原因是禽流感疫情迫使農夫宰殺數百萬隻蛋雞，但批評人士指控大型企業利用其市場主導地位牟取利益，因此政府展開調查。農業部數據顯示，此後價格回落，今年5月時每打平均價格2.19元。

助理司法部長伍沃德(Stanley Woodward)在聲明稱，沒有什麼產品能夠比美國人買蛋的價格更能反映其價格承受力，政府與各州檢察長聯手採取行動，證明司法部將持續致力保護市場競爭，守護民眾荷包。

被控蛋商Cal-Maine Foods在2025會計年度的利潤高達12.2億元，它表示將向各州支付總計150萬元、並捐贈3000萬枚雞蛋，但該公司否認有不當行為，且稱未受到懲罰。

一些倡議團體認為，這些和解方案仍然不夠。「農場行動」(Farm Action) 主席赫夫曼(Angela Huffman)表示：「消費者支付了創紀錄的高蛋價，占據市場主導地位的蛋商賺取了驚人的利潤；最終的結果卻只是另一項企業可以視為經營成本、而非真正追究責任的和解協議。」