國慶周末熱穹籠罩24州 威脅2.3億人 體感溫度達110℉
國家氣象局(National Weather Service) 29日表示，美國中部和東部大部分地區本周將有持續的危險熱浪。Weather.com報導稱，本周稍晚熱浪達高峰，至少2.3億人健康受威脅，約占全美三分之二的人口。
美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)天氣預報中心並表示，部分地區高溫可能創歷史新高。
氣象局稱，目前全美約9000萬人所處地區已發出「極端高溫預警」(extreme heat watch)或「極端高溫警報」(extreme heat warning)，另有數千萬人處於強度稍低的「高溫警告」(heat advisory)之下。
私營氣象預報機構 AccuWeather資深氣象預報員索斯諾斯基(Alex Sosnowski)透過線上預報稱，7月4日美國國慶周末期間，美中大部分地區將出現「熱穹」(heat dome)並持續增強擴大，甚至向東部部分地區蔓延好幾天。危險天氣將影響超過24個州。
氣溫將持續介於華氏90到100度，加上濕度高，體感溫度將達華氏100到110度，局部地區甚至達115度。夜間最低溫僅降到華氏70度左右，幾乎沒有片刻涼爽。
天氣預報中心(Weather Prediction Center)警告，由於白天長時間高溫、夜間有限降溫，中暑風險大增，弱勢及欠缺足夠降溫措施的族群來說更是如此。
「熱穹」是指巨大的下沉暖空氣隆起，夏季可達1000哩，導致氣溫較正常情況高出華氏30度，往往引發好幾天致命熱浪；如同鍋蓋般，將高壓空氣困在一處。
最新預報顯示，造成這一波熱浪的熱穹將持續存在，全美大部分地區7月4日長假及過後將持續高溫；高溫可望於本周末開始自西向東逐漸減弱，高溫上限(upper temperature limits)可能因雲層和雷暴而受限。
熱浪下，務必要比平常多喝水，避免飲用含糖、酒精或含咖啡因飲料以免體液流失；此外，應盡可能待在有空調的室內、洗涼水澡或淋浴、減少戶外活動(尤其中午時段)、
用窗簾遮擋陽光、少用烤箱和爐灶以降低室內溫度、穿著淺色寬鬆衣服以利汗水蒸發。
專家提醒，不要將人或寵物留在封閉車內，即使車窗半開也不行，因為車內溫度會迅速升高至危險等級。
氣象預報指出，這波熱穹將覆蓋美國中部與東部大部分地區，並向部分東部擴散，整體危險天氣將影響超過24個州，範圍相當廣泛。 本周稍晚熱浪將達高峰，估計至少2.3億人健康受威脅，約占全美三分之二人口；目前也有約9000萬人處於極端高溫預警或警報之下。 專家建議多喝水，避免含糖、酒精與咖啡因飲料，盡量待在有空調的室內，減少戶外活動，並切勿把人或寵物留在封閉車內。
精華 FAQ
氣象預報指出，這波熱穹將覆蓋美國中部與東部大部分地區，並向部分東部擴散，整體危險天氣將影響超過24個州，範圍相當廣泛。
本周稍晚熱浪將達高峰，估計至少2.3億人健康受威脅，約占全美三分之二人口；目前也有約9000萬人處於極端高溫預警或警報之下。
專家建議多喝水，避免含糖、酒精與咖啡因飲料，盡量待在有空調的室內，減少戶外活動，並切勿把人或寵物留在封閉車內。
上一則
20年首見 巴菲特暫停捐款蓋茲基金會 等淫魔案調查結果
下一則