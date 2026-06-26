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華府嘉年華慶建國250周年 從摩天輪到煙火 牛仔也來了

特派員黃惠玲／綜合報導
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「Freedom 250全美嘉年華」在華府國家廣場舉行，人們觀看牛仔競技表演。(...
「Freedom 250全美嘉年華」在華府國家廣場舉行，人們觀看牛仔競技表演。(美聯社)

為慶祝「建國250周年」，規模空前、展現世界博覽會風格的「Freedom 250全美嘉年華(Great American State Fair )」即日起在華府國家廣場(National Mall)登場。川普總統親臨現場主持開幕儀式，宣告這場匯聚全美各州文化與頂尖科技的世紀慶典開跑。

此活動將進行到7月10日止，活動範圍橫跨國家廣場的第4街至第14街。現場除了設有可俯瞰國家廣場的110呎高巨型摩天輪、史密森尼國家旋轉木馬等傳統遊樂設施，還規畫了牛仔競技表演、牲畜選拔賽、軍機空中分列式，以及來自全美56個州與領地的美食和文化展覽。

嘉年華活動分成五大主題展館，包括「美國製造」(Made in America)、「美國心臟地帶」(American Heartland)、「美國創新」(American Innovates)、「美國畫布」(The American Canvas)及「信仰與家庭」(Faith & Family)，全方位展示美國的工業、文化與傳統。

此外，還有多個主題日推出，包括表彰農牧業的「土地與繁榮日」、匯聚文藝界巨擘的「美國畫布：藝術與文化日」、向軍人家庭致敬的「退伍軍人感謝日」，以及「讓美國再次健康」(Make America Healthy Again)，還有展示前沿科技的「未來美國：創新與進步」、慶祝馬力與速度的「美國馬力日」、以及7月4日當天包括煙火施放等最高潮的「獨立日大慶典」。

為了確保活動安全，華府預計將投入9000萬元的維安預算，並由國民兵及聯邦執法機構聯手建立嚴密的安檢防線。國家廣場所有入口均設有安檢站，並實施嚴格的隨身包袋限制：僅允許攜帶一個小型透明袋，或小型手拿包。

因應硬體搭設與拆除，麥迪遜大道(Madison Drive)與傑佛遜大道(Jefferson Drive)的部分路段已全面封閉，並將持續關閉至7月10日活動結束後。此外，即日起至7月11日期間，包含第7街、第4街、憲法大道(Constitution Ave.)與獨立大道(Independence Ave.)等核心幹道將實施嚴格的車輛管制或禁止臨時停車。行人雖可通行，但必須接受安全檢查；主辦單位建議，若民眾僅希望橫跨國家廣場而不想進入安檢管制區，應繞道利用第3街或第14街通行。

相關活動詳情，可查詢：www.freedom250.org

「Freedom 250全美嘉年華」在華府國家廣場舉行，圖為110呎高巨型摩天輪...
「Freedom 250全美嘉年華」在華府國家廣場舉行，圖為110呎高巨型摩天輪。(路透)

「Freedom 250全美嘉年華」在華府國家廣場舉行，圖為各州展館。 (歐新社...
「Freedom 250全美嘉年華」在華府國家廣場舉行，圖為各州展館。 (歐新社)

「Freedom 250全美嘉年華」在華府國家廣場舉行，110呎高巨型摩天輪吸引...
「Freedom 250全美嘉年華」在華府國家廣場舉行，110呎高巨型摩天輪吸引人。(路透)

精華 FAQ

  • 活動在華府國家廣場登場，範圍自第4街延伸到第14街，結合展館、表演與遊樂設施，呈現近似世界博覽會的大型慶典氛圍。

  • 現場有110呎摩天輪、旋轉木馬、牛仔競技、牲畜選拔、軍機分列式，以及來自全美56個州與領地的美食和文化展覽，並設五大主題展館。

  • 華府投入高額維安預算，由國民兵與聯邦執法機構設安檢線，入口須檢查隨身物品；麥迪遜與傑佛遜大道部分路段封閉，多條核心幹道也受管制。

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