監督機構報告：密蘇里州大 培訓中國軍工產業高管 20多年逾1500人

一份調查報告指出，密蘇里州立大學的MBA、EMBA計畫從2001年迄今，累計培訓1500多名中國企業主管、政府官員以及國營企業經理，包括與中國國防部有關的人員。(取自Missouri State University官方臉書)

福斯新聞網(Fox)25日報導，密蘇里州 立大學(Missouri State University)是位於共和黨 執政州的公立大學，但根據監督組織公布報告，該校20多年來一個由納稅人資助的項目，培訓了1500多名中國軍工產業高層主管。報告指出，培訓計畫剛好處於華府 對美中學術關係審查的盲點。

地緣政治情報研究公司「策略風險」(Strategy Risks)發布題目為「心臟地帶出租」(Heartland for Hire)的調查報告指出，密蘇里州立大學的MBA、EMBA計畫從2001年迄今，累計培訓1500多名中國企業主管、政府官員以及國營企業經理，包括與中國國防部有關的人員。

報告指出，從密蘇里州立大學計畫的畢業學生裡包括了中國航空工業集團(Aviation Industry Corporation of China)高層主管。中國航空工業集團被美國國防部列為中國軍事企業，遭到美國制裁及投資限制。

報告指出，美國國會與行政部門對美中學數關係的關注，幾乎完全集中在三大領域：竊盜科學、技術、工程及數學(STEM)研究、中國學生言論自由與騷擾、國防相關博士班項目裡具有中國軍方背景的研究生，但類似密蘇里州立大學的幹部培訓計畫，卻落入現有監督框架之間的空隙。

密蘇里州立大學發言人對福斯數位新聞表示，學校已經看到報告，但否認使用納稅人稅金資助這些項目，學生參加的是一般商業課程，並無證據顯示有間諜活動、知識產權盜竊、不當行為、虛假關聯或騷擾投訴。發言人說，獲錄取的學生都必須遵守美國國務院頒布的學生簽證規定。

「心臟地帶出租」調查報告指出，參加密蘇里州立大學的中國高層主管是透過中國政府機關、國營企業以及中共相關組織提出申請，並不是通過學校的標準招生程序。

報告寫道：「最明顯的特點在於，是中國共產黨在挑選學生，並非密蘇里州立大學。」

報告指出，中方的招生資料寫道，培訓計畫某些經費來自美國政府或密州州政府補貼，金額約數千萬元，「我們發現中國國家機器正利用一所美國公立大學、美國認證以及美國納稅人的錢來提升中共國防產業基礎領導階層的管理與技術能力。」