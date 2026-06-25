我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港一代女神逝世 享壽80歲 17歲成女主角風靡全亞洲

幫助深層睡眠 快試試這簡單飲品

監督機構報告：密蘇里州大 培訓中國軍工產業高管 20多年逾1500人

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一份調查報告指出，密蘇里州立大學的MBA、EMBA計畫從2001年迄今，累計培訓...
一份調查報告指出，密蘇里州立大學的MBA、EMBA計畫從2001年迄今，累計培訓1500多名中國企業主管、政府官員以及國營企業經理，包括與中國國防部有關的人員。(取自Missouri State University官方臉書)

福斯新聞網(Fox)25日報導，密蘇里州立大學(Missouri State University)是位於共和黨執政州的公立大學，但根據監督組織公布報告，該校20多年來一個由納稅人資助的項目，培訓了1500多名中國軍工產業高層主管。報告指出，培訓計畫剛好處於華府對美中學術關係審查的盲點。

地緣政治情報研究公司「策略風險」(Strategy Risks)發布題目為「心臟地帶出租」(Heartland for Hire)的調查報告指出，密蘇里州立大學的MBA、EMBA計畫從2001年迄今，累計培訓1500多名中國企業主管、政府官員以及國營企業經理，包括與中國國防部有關的人員。

報告指出，從密蘇里州立大學計畫的畢業學生裡包括了中國航空工業集團(Aviation Industry Corporation of China)高層主管。中國航空工業集團被美國國防部列為中國軍事企業，遭到美國制裁及投資限制。

報告指出，美國國會與行政部門對美中學數關係的關注，幾乎完全集中在三大領域：竊盜科學、技術、工程及數學(STEM)研究、中國學生言論自由與騷擾、國防相關博士班項目裡具有中國軍方背景的研究生，但類似密蘇里州立大學的幹部培訓計畫，卻落入現有監督框架之間的空隙。

密蘇里州立大學發言人對福斯數位新聞表示，學校已經看到報告，但否認使用納稅人稅金資助這些項目，學生參加的是一般商業課程，並無證據顯示有間諜活動、知識產權盜竊、不當行為、虛假關聯或騷擾投訴。發言人說，獲錄取的學生都必須遵守美國國務院頒布的學生簽證規定。

「心臟地帶出租」調查報告指出，參加密蘇里州立大學的中國高層主管是透過中國政府機關、國營企業以及中共相關組織提出申請，並不是通過學校的標準招生程序。

報告寫道：「最明顯的特點在於，是中國共產黨在挑選學生，並非密蘇里州立大學。」

報告指出，中方的招生資料寫道，培訓計畫某些經費來自美國政府或密州州政府補貼，金額約數千萬元，「我們發現中國國家機器正利用一所美國公立大學、美國認證以及美國納稅人的錢來提升中共國防產業基礎領導階層的管理與技術能力。」

精華 FAQ

  • 報告認為，問題核心在於該校長期培訓中國軍工、國企與政府高層，卻落在美國現行對中學術審查的空隙中，外界難以及時監督其影響。

  • 報告稱，參與者包括中國航空工業集團高層，以及與中國國防部有關的人員，並且多由中國政府機關、國營企業或中共相關組織推薦申請。

  • 校方表示已看過報告，但否認使用納稅人稅金資助這些項目，並稱學生只是參加一般商業課程，未見間諜、竊密或不當行為證據。

密蘇里州 共和黨 華府

上一則

出租後院成「神祕印鈔機」爽賺6位數 連Disney+都找上門

下一則

工程師改賣寵物用品大暢銷 「被動收入」成為新美國夢

延伸閱讀

Google：中國駭客入侵美加研究機構 竊資料逾一年

Google：中國駭客入侵美加研究機構 竊資料逾一年
加大擬恢復入學申請提交SAT和ACT成績逾1000教職員連署 憂學生數學能力不足 盼2028學年能實施

加大擬恢復入學申請提交SAT和ACT成績逾1000教職員連署 憂學生數學能力不足 盼2028學年能實施
緬甸裔美公民敏津 涉間諜罪在中被捕 美中關係恐添波折

緬甸裔美公民敏津 涉間諜罪在中被捕 美中關係恐添波折
美貿易黑名單半年沒更新 DeepSeek等百家中企暫逃制裁

美貿易黑名單半年沒更新 DeepSeek等百家中企暫逃制裁

熱門新聞

一名華人持綠卡入境美國，卻被邊境官員認定為假釋犯要求遣返，該案正由最高法院審理當中。圖非當事人。（美聯社）

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

2026-06-23 13:36
佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌五周年將屆，這起事件是美國史上死傷最慘重的建築結構事故之一。（美聯社檔案照）

佛州康斗大樓倒塌原址…新建千萬元豪宅公寓 賣不掉

2026-06-22 12:13
國家廣播公司晨間新聞節目「今日」女主播莎凡娜‧葛瑟瑞與母親南茜(左)。84歲的南茜已失蹤多時，仍無音訊，全美關切。多名了解調查情況的執法消息人士告訴CNN，一份於2月份寄給媒體的字條寫道，她的母親已喪命。(路透)

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

2026-06-23 09:29
微軟聯合創辦人比爾．蓋茲10日在華府國會山莊接受眾議院監督委員會閉門問詢後離開會場。(美聯社)

微軟創辦人蓋茲坦承婚外情 2俄羅斯女子身分曝光

2026-06-23 22:29
代理司法部長布蘭奇宣布偵破涉案金額逾65億元的醫療詐欺案。(歐新社)

455人被控詐白卡、安寧照護65億元 90名醫療人員涉案

2026-06-23 20:46
製造商警告勿將紓壓玩具NeeDoh置於高溫車內或陽光直射處，而且禁止微波、加熱或冷凍，否則可能造成玩具爆裂，灼傷皮膚。(Schylling官網)

捏捏樂玩具再傳爆炸 德州13歲女遭3級灼傷

2026-06-21 02:00

超人氣

更多 >
中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本
社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數

社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數
「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票
李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了
南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元

南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元