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華郵記者實測 未認證線上學習平台 花費百元 2周修完1年大學課程

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓郵報記者實測發現，未經認證的線上教學平台課程教學潦草，要求寬鬆，花大約10...
華盛頓郵報記者實測發現，未經認證的線上教學平台課程教學潦草，要求寬鬆，花大約100元就可以在不到一個月之內，拿到11個學分，而且這些學分還獲得不少大學承認。示意圖。(美聯社)

華盛頓郵報記者瓦萊克(Todd Wallack)親自測試發現，未經認證的Sophia Learning線上教學平台課程教學潦草，對於報告、考試要求寬鬆，花大約100元就可以在不到一個月的時間裡，光靠點擊滑鼠就修完五門課，拿到11個學分，而且這些學分還獲得不少大學接受抵扣。

瓦萊克24日報導指出，日前研究一則關於有學生短短幾個月就拿到學士學位的報導時，想知道這些學生如何辦到，無意間發現Sophia Learning平台的存在，於是註冊帳號一探究竟。

這些網路平台並不是大學，但許多正牌大學承認學習平台的學分。

瓦萊克指出，這些學習平台價格非常親民，Sophia Learning與Study.com都允許學生以每月不到100元的花費，修讀無限數量的課程。他說，在網路上找到優惠碼之後獲得打折，開銷變得更低，訂閱一個月課程含稅花費共計83.74元，修五門課平均算來每門課花費17元。

瓦萊克以衝突管理的商業課程為例，點入電子教科書，並回答一連串選擇題之後，課程就結束了，前後不到一小時，得到的1個學分可以抵扣50多所正牌大學的學士課程。

當天下午，瓦萊克完成環境科學課程，拿到3個學分。他說，從來沒有相關課程的經驗，這門課花了5個小時半修完。另一堂企業概論則3學分課程則花了3個多小時。

他寫道：「我算了一下，按照這個速度，我可以在一、兩周便搞定通常要花一年修完的大學課程。」

瓦萊克上課後發現，即使跳過所有平台上的預錄講座與閱讀材料，照樣可以過關拿到學分，所有考試都採開卷考試(open-book)。他修的五門課裡，只有一堂課要求交報告或專題。

他指出，視覺傳播課的功課是要回答六個與設計有關的問題，每題只要回答200字就好，也就是字數要有1200字。但瓦萊克繳交只有規定字數三分之一的回答，對於問題並沒有回答完整，還是拿到能夠過關的分數。所有課程成績都只分「及格」或「不及格」，因此確切分數不重要，總分達70%就可過關，考試沒過則可重考。

精華 FAQ

  • 他在追查學生如何短期取得學士學位時，意外發現這個平台，便註冊實測其課程難度、收費與學分可否被大學承認。

  • 記者發現可跳過預錄講座與閱讀材料，考試多採開卷形式，且多數課程只要達到及格門檻即可，考試沒過還能重考。

  • 他以約83.74美元訂閱一個月，平均每門課約17美元，短短不到一個月就修完五門課、取得11個學分。

華郵 華盛頓郵報

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