佛州大廈倒塌原址打造37戶空中豪宅 每戶售價1500萬元 賣不掉

佛州瑟夫塞德市尚普蘭大廈南棟康斗公寓2021年6月24日倒塌，這起事件是美國史上死傷最慘重的建築結構事故之一。(美聯社)

2021年，佛羅里達州 瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)突然坍塌，造成98人死亡。華爾街 日報22日報導，波斯灣地區規模最大豪華地產開發商之一的「達馬克地產」(Damac Properties)嗅到商機，請來知名的「札哈·哈蒂建築事務所」(Zaha Hadid Architects)打造37戶空中豪宅，單位售價1500萬元，但開賣迄今一年半卻沒有賣掉任何單位。

消息人士說，達馬克董事長薩瓦尼(Hussain Sajwani)把瑟夫塞德康斗大樓倒塌原址建案視為進軍美國市場的難得突破點，也覺得取得土地的價格非常划算。薩瓦尼靠著在杜拜出售豪華公寓致富，每套住宅售價2200萬元。

根據「札哈·哈蒂建築事務所」設計，達馬克地產推出的空中豪宅(mansions in the sky)有懸空的玻璃底屋頂泳池，還有面積達2萬平方英呎的冥想花園。

今年6月24日是倒塌事件五周年，這起事件是美國史上死傷最慘重的建築結構事故之一。

2021年，佛州 法院下令康斗協會破產財產管理人出售尚普蘭大廈南棟康斗公寓土地，做為為受害者家屬籌措10億賠償金之用。達馬克地產是唯一參加競標的公司，以1億2000萬元買下大約1.8英畝土地。

達馬推動克空中豪宅建案歷經一波三折，知情人士說，達馬克已經針對轉售土地展開詢問。

受害者家屬與一名前任瑟夫塞德市市府官員說，在發生悲劇的地點推動新建案肯定會面臨挑戰，但達馬克與受害者家屬溝通時卻犯下錯誤。受害者家屬曾表示希望達馬克能在新建案裡納入一座紀念碑，但雙方沒有達成共識。

達馬克發言人則說，建案還沒有對外發售，公司現正尋求能夠處理日常開發工作的合作夥伴。

報導指出，空中豪宅的施工已在今年2月暫停。達馬克說，目前尚未取得繼續施工所需要的保險。

此一規模16億元的空中豪宅開發案座落於佛州最有價值的海景第一排地段、到處都是興建中的豪華公寓大樓。

某些房地產仲介說，達馬克要求的售價是每平方呎5000元，超過當地同類住宅每平方呎4466元的價格。