新規禁糧食券購甜飲料糖果 聯邦法官放行

法官裁定，農業部無權批准各州限制或禁止糧食券用戶，使用該福利購買含糖飲料和糖果等食品。(美聯社)

華府聯邦地區法官傑克遜(Amy Berman Jackson)21日裁定，農業部 無權批准各州限制或禁止「補充營養援助計畫」(SNAP ，俗稱「糧食券 )參與者，使用該福利購買含糖飲料和糖果等食品。

紐約時報報導，農業部自去年以來，先後批准了20多個州提出的糧食券豁免申請，允許這些州禁止SNAP參與者使用該福利金購買汽水、能量飲料、糖果或其他預製甜點。川普政府官員還聲稱，這些限制禁令是「讓美國再次健康」(Make America Healthy Again)運動的一大成就。

但今年3月，5個州的SNAP受益人為此控告農業部，指這些限制禁令既不合法又令人困惑，反而讓他們難以管理糖尿病等健康問題。

傑克遜在長達68頁的判決書中，同意這些SNAP受益人的觀點，擋下相關禁令；她認為，農業部無權批准這些豁免申請，也沒有依規定給予通知期。

傑克遜指出，雖然法律允許農業部批准與SNAP有關的行政和後勤效率等項目，但該機構實際上做出的事，不只是試圖掃除行政或技術障礙，還改變了由國會制定的「食品」定義本身。

她寫道：「聯邦被告和各州或許真心希望鼓勵消費者做出有益健康的購買選擇，以此改善SNAP家庭的健康狀況；他們可以採取合法措施來實現這些目標，但是不能在過程中違反法律和規章制度。」

為低收入者爭取權益的非營利組織、提出此項訴訟的全國法律與經濟正義中心(National Center for Law and Economic Justice)資深律師迪布勒-梅多斯(Katharine Deabler-Meadows)發表聲明表示，聯邦法官的這項裁決是「讓全國數以百萬計領糧食券家庭，重新獲得基本食品援助的重要一步」。

紐時報導，農業部發言人表示，納稅人的錢不應用於買垃圾食物不應是有爭議的做法，農業部「不會在『讓美國再次健康』的抗爭過程中退縮」。