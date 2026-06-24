德州聲援移民槍傷員警 1人判刑百年 7人被判處30年至70年刑期
司法部指控與極左組織「Antifa」有聯繫的8名示威者，因涉嫌在德州一處移民拘留中心外開槍導致一名員警受傷，被判處從數十年到百年聯邦徒刑，檢察官將此事件定調為恐怖主義行為。
美聯社報導，其中一名被告班傑明．宋(Benjamin Song)為前海軍陸戰隊備役軍人，被控去年7月4日於達拉斯附近的阿瓦拉多草原地拘留中心(Alvarado Prairieland Detention Center)外示威時開槍，被判處100年最高刑期。他與另外六人因恐怖主義被定罪。
他的母親霍普．宋(Hope Song)在福和市(Fort Worth)聯邦法院外召開記者會，反駁兒子槍擊警察，並強調他無意傷害任何人。
然而，聯邦地區法官歐康納(Reed O'Connor)表示，當時發生的並非抗議，而是對民主的攻擊，「遏制此類行為的必要性很高」。其餘7人則被判處30年至70年不等的刑期。
檢察官指出，這8人所屬的「Antifa」在去年川普總統簽署行政命令，列為國內恐怖組織，因此敦促法官予以重判。被告都否認與該組織有任何關聯，堅稱參加示威活動是為了聲援被拘留的移民。
班傑明．宋的辯護律師海斯(Phillip Hayes)反駁他是極端分子的說法，強調他就是充滿愛心、渴望表達自己想法的年輕人，從未想過要開槍傷害任何人。海斯辯稱，當時班傑明．宋開槍是為了自衛，員警是被流彈擊中，他們將對100年刑期提出上訴。
其他被告如希爾(Autumn Hill)與巴登(Savanna Batten)均被判處50年刑期，他們與家屬在庭上請求法官從輕發落，強調起初以為只是派對，並未預料到暴力。另一被告桑契斯．艾斯特拉達(Daniel Sanchez Estrada)以藏匿文件被定罪，判刑30年。其餘被告此前則已選擇承認向恐怖分子提供物質支持。
批評人士警告，境內運作的組織應受「憲法第一修正案」(First Amendment)言論自由保護，否則可能會對示威活動產生廣泛影響。上周聯邦檢察官也在明尼蘇達州起訴15名涉嫌設路障、阻撓川普政府掃蕩移民的Antifa成員。
聯邦法院認定八名示威者涉案情節重大，分別被判處30年至100年不等刑期，其中班傑明．宋最重，獲判100年徒刑，法院並將事件視為恐怖主義行為。 檢方指控他在去年7月4日於德州阿瓦拉多草原地拘留中心外示威時開槍，造成一名員警受傷。法院認定其行為嚴重，因此判處100年最高刑期。 被告否認與Antifa有關，稱到場是為聲援被拘留移民；辯方則主張班傑明．宋是為自衛開槍，員警只是遭流彈擊中，並表示將提出上訴。
精華 FAQ
聯邦法院認定八名示威者涉案情節重大，分別被判處30年至100年不等刑期，其中班傑明．宋最重，獲判100年徒刑，法院並將事件視為恐怖主義行為。
檢方指控他在去年7月4日於德州阿瓦拉多草原地拘留中心外示威時開槍，造成一名員警受傷。法院認定其行為嚴重，因此判處100年最高刑期。
被告否認與Antifa有關，稱到場是為聲援被拘留移民；辯方則主張班傑明．宋是為自衛開槍，員警只是遭流彈擊中，並表示將提出上訴。
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