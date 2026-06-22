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前喬治亞州聯邦眾議員格林自曝沒醫保 只好出國治療

編譯俞仲慈／綜合報導
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前喬州聯邦眾議員格林在社群媒體上自承沒有醫療保險，並且曾前往墨西哥接受美國尚未核...
前喬州聯邦眾議員格林在社群媒體上自承沒有醫療保險，並且曾前往墨西哥接受美國尚未核准的新生兒臍帶血幹細胞移植治療。(美聯社)

今年元月辭職的共和黨籍前喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)退出政壇半年以來仍持續透過社群平台發聲，最近公布還影片分享個人醫療旅遊經驗，自爆沒有任何醫療保險，引發網友對格林身價的關注。

今日美國報(USA Today)報導，格林最近在社群平台推出「Life With MTG」系列影片，對各項議題發表看法，本月17日在X和YouTube發文坦言去墨西哥接受幹細胞治療：「我沒有醫療保險，我52歲了，我沒有任何醫療保險。」並強調：「醫療成本已經失控，愈來愈多國人選擇出國醫療旅遊，因為在美國無法獲得治療或者負擔不起國內費用。」

該影片詳述格林與未婚夫葛倫(Brian Glenn)連袂前往墨西哥巴亞爾塔港(Puerto Vallarta)接受新生兒臍帶血幹細胞移植，由於這種療法尚未獲得聯邦食品藥物管理局(FDA)批准，出國治療是唯一途徑，但格林重申個人反墮胎立場，強調絕對不會接受胚胎幹細胞移植。

此外格林還趁機抨擊「平價醫療法」(Affordable Care Act)(俗稱「歐記健保」)，並把矛頭指向醫療保險費用過高，是導致65歲以下國人當中27%沒有醫療保險的主因。

不過個人理財公司GoBankingRates在2025年報告預估，格林身價高達2500萬元，但她多次否認：「如果有人能找到我被宣稱擁有的2500萬元銀行帳戶，請告訴我帳號和密碼，我將不勝感激。」

格林最近以110萬元價格出售與前夫派瑞(Perry Greene)共同持有、位於喬治亞州羅馬市(Rome)占地10.64畝、面積5000平方呎的住宅，有網友質疑當選國會議員短短數年搖身變成千萬富翁的煉金術，遭到格林嚴詞反駁：「我在2020年競選前已是千萬富翁，競選期間自籌款逾100萬元，我本行是建築業，別相信網路那些垃圾說法。」

報導指出，國會議員可以透過「特區小型企業健康選擇計畫交易平台」(District of Columbia's small business health options program exchange，DC SHOP)享有聯邦醫療保險，即使退休後仍可自費續保，但不適用於像格林這樣的請辭議員。

精華 FAQ

  • 她表示因自己沒有醫療保險，且所需幹細胞療法尚未獲FDA批准，只能赴墨西哥接受治療，同時也藉此談論美國醫療費用過高的問題。

  • 格林認為美國醫療成本已失控，許多民眾因無法獲得治療或付不起費用，只好選擇出國醫療旅遊，並將矛頭指向平價醫療法。

  • 因為報導提到她身價可能高達2500萬元，且最近還以110萬元出售房產，引發外界懷疑她與自稱沒醫保的說法是否一致。

喬治亞州 醫療保險 YouTube

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