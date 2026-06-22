前喬治亞州聯邦眾議員格林自曝沒醫保 只好出國治療
今年元月辭職的共和黨籍前喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)退出政壇半年以來仍持續透過社群平台發聲，最近公布還影片分享個人醫療旅遊經驗，自爆沒有任何醫療保險，引發網友對格林身價的關注。
今日美國報(USA Today)報導，格林最近在社群平台推出「Life With MTG」系列影片，對各項議題發表看法，本月17日在X和YouTube發文坦言去墨西哥接受幹細胞治療：「我沒有醫療保險，我52歲了，我沒有任何醫療保險。」並強調：「醫療成本已經失控，愈來愈多國人選擇出國醫療旅遊，因為在美國無法獲得治療或者負擔不起國內費用。」
該影片詳述格林與未婚夫葛倫(Brian Glenn)連袂前往墨西哥巴亞爾塔港(Puerto Vallarta)接受新生兒臍帶血幹細胞移植，由於這種療法尚未獲得聯邦食品藥物管理局(FDA)批准，出國治療是唯一途徑，但格林重申個人反墮胎立場，強調絕對不會接受胚胎幹細胞移植。
此外格林還趁機抨擊「平價醫療法」(Affordable Care Act)(俗稱「歐記健保」)，並把矛頭指向醫療保險費用過高，是導致65歲以下國人當中27%沒有醫療保險的主因。
不過個人理財公司GoBankingRates在2025年報告預估，格林身價高達2500萬元，但她多次否認：「如果有人能找到我被宣稱擁有的2500萬元銀行帳戶，請告訴我帳號和密碼，我將不勝感激。」
格林最近以110萬元價格出售與前夫派瑞(Perry Greene)共同持有、位於喬治亞州羅馬市(Rome)占地10.64畝、面積5000平方呎的住宅，有網友質疑當選國會議員短短數年搖身變成千萬富翁的煉金術，遭到格林嚴詞反駁：「我在2020年競選前已是千萬富翁，競選期間自籌款逾100萬元，我本行是建築業，別相信網路那些垃圾說法。」
報導指出，國會議員可以透過「特區小型企業健康選擇計畫交易平台」(District of Columbia's small business health options program exchange，DC SHOP)享有聯邦醫療保險，即使退休後仍可自費續保，但不適用於像格林這樣的請辭議員。
她表示因自己沒有醫療保險，且所需幹細胞療法尚未獲FDA批准，只能赴墨西哥接受治療，同時也藉此談論美國醫療費用過高的問題。 格林認為美國醫療成本已失控，許多民眾因無法獲得治療或付不起費用，只好選擇出國醫療旅遊，並將矛頭指向平價醫療法。 因為報導提到她身價可能高達2500萬元，且最近還以110萬元出售房產，引發外界懷疑她與自稱沒醫保的說法是否一致。
精華 FAQ
她表示因自己沒有醫療保險，且所需幹細胞療法尚未獲FDA批准，只能赴墨西哥接受治療，同時也藉此談論美國醫療費用過高的問題。
格林認為美國醫療成本已失控，許多民眾因無法獲得治療或付不起費用，只好選擇出國醫療旅遊，並將矛頭指向平價醫療法。
因為報導提到她身價可能高達2500萬元，且最近還以110萬元出售房產，引發外界懷疑她與自稱沒醫保的說法是否一致。
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