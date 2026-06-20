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加氯、雙氧水…華府倒影池除藻 各界紛獻計 業者拒評論

記者顏伶如／綜合報導
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川普總統指示在美國獨立250周年前將林肯紀念堂倒影池漆成藍色，但鴨子19日在孳生...
川普總統指示在美國獨立250周年前將林肯紀念堂倒影池漆成藍色，但鴨子19日在孳生的藻類中游泳。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

華府林肯紀念堂倒影池翻新後，因藻類迅速滋生而變綠，外界質疑工程浪費，內政部則以雙氧水與高科技手段積極除藻。

為慶祝美國建國250周年，內政部耗資超過1400多萬元翻新林肯紀念堂「倒影池」(Lincoln Memorial Reflecting Pool)，包商依照在池底塗上特殊材質，好讓池水出現川普總統要求的「國旗藍」。然而，藻類孳生嚴重卻讓池水短短幾天就變成綠色。

在未經完整招標程序之下，池底翻修工程發包給維州大西洋工業塗料公司(Atlantic Industrial Coatings)。對於後來水池藻類孳生，共同負責人伍德(Eddie Wood)拒絕評論，僅說：「我承包工作只為池底塗上材料，如此而已。」

華爾街日報報導，某些水藻浮上池面，形成一條條綠色條紋，引來不少群眾圍觀。網友在社群網站Reddit提供各種建議，有網友建議政府應該採取「把氯灌下去」的積極手段。

在科羅拉多州經營自然溪流狀況恢復公司的貝德斯帕克(David Bidelspach)本周與家人旅遊時順道造訪倒映池。他說，水藻這種不速之客可以迅速增長，一天之內規模翻倍。

貝德斯帕克用指甲輕刮池底之後提出建議說，如果使用足夠數量，雙氧水確實可以消除藻類孳生，不過前提是必須用適當方式混合加入水中。對於長達2000呎的建築結構來說，這個辦法很難做到。

他說，正確調配的劑量將有非常高比率的雙氧水，而且整個倒映池都要攪拌。

內政部發言人馬丁(Katie Martin)說，國家公園管理局(NPS)正在使用的雙氧水，是比氯更為溫和的處理方式，通常用於水療中心(spas)、自然游泳池等特殊水池裡。

馬丁說，內政部也採用高科技奈米氣泡臭氧技術消滅水藻與其他一直困擾倒映池的汙染物。

某些遊客對於倒映池翻新工程抱持懷疑態度。來自密西根州謝爾比(Shelby)的萊迪亞德(Wes Ledyard)說：「我覺得這是浪費我們納稅人的錢。」她說，以前曾來倒映池參觀，不覺得有任何問題，川普的翻修工程感覺就是「華而不實的工程」。

精華 FAQ

  • 報導指出，池水因藻類迅速孳生而呈現綠色，甚至浮到池面形成條紋。相關專家表示，水藻繁殖速度極快，若環境條件合適，一天內就可能明顯增長。

  • 內政部表示，國家公園管理局正在使用雙氧水處理，並搭配高科技奈米氣泡臭氧技術，以清除藻類與其他汙染物。官方稱這比直接加氯更溫和。

  • 部分遊客與民眾認為這筆耗資逾1400萬元的翻修是浪費納稅錢，質疑原本池子並無大問題，整體工程看起來只是華而不實的形象建設。

內政部 維州 川普

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