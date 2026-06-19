歐巴馬總統中心落成 倡民主價值

前總統及第一夫人出席歐巴馬總統圖書館開幕，左起拜登夫婦、小布希夫婦及柯林頓夫婦。(路透)

「哈囉，芝加哥 。我甜蜜的家，芝加哥(Sweet home, Chicago)。」前美國總統歐巴馬 (Barack Obama)18日在支持者震耳欲聾的歡呼聲中登台，為位於芝加哥南區傑克森公園的「歐巴馬總統中心」(Obama Presidential Center)落成典禮發表壓軸演說。他表示，在迎接建國250周年之際，歐巴馬總統中心將見證民主珍貴。

歐巴馬首先向舞台上觀禮的現任及歷任總統表達謝意，並深情地稱呼現任總統拜登 夫婦為「家人」。隨後，他幽默地向台下「抱怨」起台上的焦點─前第一夫人米雪兒，沒有把她的講稿讓他先看，引發全場哄堂大笑。

歐巴馬一家，與前總統拜登、小布希和柯林頓，以及三位前第一夫人同台亮相。前副總統賀錦麗和許多其他民主黨領袖也出席了這場活動。

米雪兒走上講台時，對她的丈夫說：「八年來，你經歷了種種磨難，卻從未被烈火熔化，也從未被烈火磨滅。」她列舉了丈夫執政八年期間的諸多亮點，包括下令突襲並擊斃賓拉登、「支持婚姻平等」和「聽取科學意見」。「而且你做得如此優雅、沉著冷靜，」她說，「你把世界上最難的工作做得像在美麗的公園裡散步一樣輕鬆。」當她盡情稱讚時，歐巴馬似乎擦了擦眼角。

歐巴馬在典禮上發表了長達34分鐘的演說，深刻闡述他與芝加哥南區的濃厚情感，並直指該中心並非為了「懷舊」而建，而是要成為激勵下一代、深化美國民主的社區生力軍。

他回憶起自己最初來到芝加哥擔任社區組織者的日子：「我在這裡找到了人生目標，找到了我的社區，以及維持一輩子的友誼。我也在這裡遇見了一位來自南區的女孩，她是我人生最大的福祉。」他說，這座中心絕對不能蓋在其他地方，這是他對這座城市、對周邊社區居民表達謝意與回饋的最高象徵。

歐巴馬明確指出，中心博物館展覽的內容絕非要引發大眾對過去某個美好舊時代的盲目留戀，更不是要讓大家感嘆「我們好想念歐巴馬」。相反地，這些展出是為了提醒人們「我們能成為什麼樣的人、什麼是可能的」，進而讓所有人能清醒且自信地攜手向前，繼續完成未竟之功。

面對當前分裂的政治氣候，歐巴馬坦言，民主的過程有時令人沮喪、緩慢且缺乏效率。但他期許這座中心能提醒世人「當我們擁抱身為公民的共同責任時，我們能成就多麼偉大的事。」

歐巴馬重申，他所信仰的傳統與美德，如誠實、正直、善良、同理心、責任感與榮譽感，並非屬於特定政黨，而是全美人民應共享的價值。美國即將迎來建國250周年大慶，歐巴馬表示，這座全新落成的總統中心將成為一個強而有力的印證，向世人「彰顯我們的民主是多麼特別、多麼珍貴」。

他也嚴正指出，民主體制的核心信念在於「對所有人內在尊嚴與價值的信仰，並堅信沒有人能凌駕於法律之上，也沒有人會被排除在法律保護之外；這包括對政府權力分立與制衡的信念，以及由獨立司法機構和充滿活力的自由媒體所帶來的問責制。」

歐巴馬還特別提到法治與體制的重要性。他表示：「我們堅信，國軍與執法機構所效忠的對象，絕非任何特定總統或政黨，而是全體人民與我們的『憲法』。我們同樣堅信，在人民於公平、自由的選舉中表達意願後，政權應和平轉移，並體認到在像我們這樣龐大且複雜的社會中，沒有任何一個團體或派系，能夠在所有時間裡都百分之百如願以償。」

前總統出席歐巴馬總統圖書館開幕，左起拜登、歐巴馬、小布希及柯林頓。(美聯社)

歐巴馬18日在歐巴馬總統中心落成典禮發表演說。(路透)

歐巴馬18日在歐巴馬總統中心落成典禮發表演說。(路透)