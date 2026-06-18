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餐飲奧斯卡 紐約華埠「Lei」奪最佳新餐廳 華裔女老闆也獲獎

記者顏嘉瑩、特派員黃惠玲／綜合報導
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華埠餐酒館「Lei」斬獲詹姆斯·比爾德獎核心大獎之一的「全美最佳新餐廳」。(取材...
華埠餐酒館「Lei」斬獲詹姆斯·比爾德獎核心大獎之一的「全美最佳新餐廳」。(取材自Lei官網)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約華埠餐酒館Lei拿下詹姆斯比爾德獎最佳新餐廳，華裔女老闆施安妮也獲侍酒師獎，並強調支持唐人街社區的重要性。

被譽為「餐飲界奧斯卡」的詹姆斯·比爾德獎(James Beard Awards)日前在芝加哥舉行頒獎典禮，紐約華埠餐酒館「Lei」斬獲核心大獎之一的「全美最佳新餐廳」(Best New Restaurant)。華府知名餐廳「Moon Rabbit」的韓裔甜點主廚白蘇珊(Susan Bae)，奪下「年度最佳烘焙師」(Outstanding Pastry Chef or Baker)大獎。

「Lei」餐酒館於2025年開業，憑藉融入中式靈感的創意料理，以及堪稱「百科全書級」的豐富酒單，迅速在紐約餐飲界嶄露頭角。這家位於曼哈頓唐人街宰也街(Doyers Street)的溫馨小館，由施安妮(Annie Shi，音譯)與李派蒂(Patty Lee，音譯)共同打理，店內僅設有28個座位，已成為全紐約最難訂到座位的熱門餐廳之一。

開業不到一年，「Lei」便入選「米其林指南」(Michelin Guide)推薦，主理人施安妮亦獲侍酒師獎(Sommelier Award)。

施安妮在獲獎致詞中，除了感謝團隊的付出以及為菜單注入靈感的父母，更強調了餐廳與華埠社區相輔相成的深厚情感。施安妮表示，「這是一項宣言，也是一個請求。請大家共同支持您所在城市的唐人街，因為正是這些社區的存在，才讓這個國家變得如此偉大」。

餐廳的名字Lei，是施安妮的姊姊名字，姊姊於2004年去世。施安妮父親來自上海，母親來自大連。

對此，華埠商業改進區(Chinatown BID)執行總監陳作舟表示，一路看著「Lei」克服開業之初的重重困難走到今天，感到與有榮焉，「這是讓我們華埠特別驕傲的孩子」。

白蘇珊在發表感言時說：「作為一名韓裔主廚，這項認可的意義超越了我個人。它反映了形塑我的社區、在我之前的先賢前輩，以及那些仍在尋找歸屬感的年輕主廚們。」

詹姆斯‧比爾德獎於1991年成立，向來是餐飲業的風向球。對得獎者而言，這座獎項不僅是榮譽，更具有改變餐廳發展軌跡的巨大影響力。它所帶來的全國性曝光，往往能將一家地方口碑餐廳一夕之間推高為全美饕客慕名造訪的朝聖地標，並將主廚的職業生涯永久提升至國家級舞台。

費城熱門餐廳Kalaya榮獲「傑出餐廳獎」；舊金山Quince和Cotogna餐廳的主廚兼合夥人Michael Tusk(與妻子Lindsay Tusk共擁有這兩家餐廳)榮獲「傑出主廚獎」；緬因州波特蘭餐飲集團(旗下擁有Fore Street和Scales等餐廳)獲得「傑出餐飲企業家獎」。

紐約市共有三家餐廳抱回這項業界最高榮譽。「紐約州最佳主廚」(Best Chef: New York State)由長島市(Long Island City)「Meju」餐廳主廚金勳(Hooni Kim，音譯)奪得。金勳也因深入鑽研韓國傳統發酵工藝，包括自家釀造、陳年醬料等，而獲得全美餐飲界的高度讚譽。

「傑出飲品服務專業人員獎」(Outstanding Professional in Beverage Service)由紐約的義式餐廳「Borgo」飲品總監坎貝爾(Lee Campbell)拿下。位於曼哈頓中城的「Borgo」憑藉道地義大利菜餚、主打自然酒的酒單以及充滿老派風情的用餐氛圍，迅速累積了大量忠實顧客。

精華 FAQ

  • Lei在芝加哥舉行的詹姆斯比爾德獎中，拿下核心大獎之一的「全美最佳新餐廳」。這家位於曼哈頓唐人街的小館，開業後迅速成為紐約熱門餐廳。

  • 施安妮除了共同經營的Lei奪獎外，自己也獲得侍酒師獎。她在致詞時感謝團隊與父母，並呼籲外界支持各地唐人街社區。

  • 華府Moon Rabbit的韓裔甜點主廚白蘇珊獲年度最佳烘焙師；費城Kalaya獲傑出餐廳獎，舊金山Quince與Cotogna主廚Michael Tusk獲傑出主廚獎。

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