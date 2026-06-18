華裔錢以佳設計 造價8.5億元 歐巴馬總統中心6月19日揭幕

歐巴馬總統中心位於芝加哥南區的傑克森公園。(歐巴馬總統中心提供)

坐落於芝加哥南區傑克森公園的「歐巴馬 總統中心」(Obama Presidential Center)，將於18日舉行開幕典禮，並緊接著在19 日「六月節」當天對外開放。這座中心不僅是記錄美國第44任總統歐巴馬執政生涯的紀念館，更是近年備受矚目的當代建築與社區創生計畫，期待為中心所在的非裔 社區注入文化與經濟活力。

歐巴馬總統中心博物館「天空之室」(Sky Room)觀景台鏤空的字體。(歐巴馬總統中心提供)

歐巴馬總統中心博物館陳列數位互動科技，呈現歐巴馬的生平與執政內幕。(歐巴馬總統中心提供)

這項建設案總開發經費估計高達8.3億元。這筆龐大資金完全由歐巴馬基金會透過私人捐款與民間籌款募集，並未動用任何聯邦或地方納稅人的稅金。此外，基金會還額外籌措了約2.5億元的營運基金，用以確保該中心落成後，未來的日常維護與全球青年領袖培育計畫得以長期永續經營。

在建築理念方面，該中心由著名華裔 建築師錢以佳(Billie Tsien)夫婦主導的建築團隊Tod Williams Billie Tsien Architects操刀，核心思想圍繞著「由下而上的公民力量」與「社區融合」。設計師打破了傳統總統圖書館封閉且嚴肅的單體建築框架，採取開放式的校園格局，將多棟功能不同的建築分散於占地19.3畝的公園綠地中，刻意模糊了紀念館與公共公園的界線。

歐巴馬總統中心博物館「天空之室」(Sky Room)。(歐巴馬總統中心提供)

博物館內的仿真總統橢圓形辦公室。(歐巴馬總統中心提供)

整體中心不設圍牆，並規畫了開放式廣場、兒童遊樂場與散步步道，免費供周邊居民使用，實踐了「建築屬於人民」的民主精神，更榮獲LEED綠建築金級認證，完美與周邊的歷史林木與濕地生態融為一體。

歐巴馬夫婦與繪製兩人大型壁畫的藝術家Njideka Akunyili Crosby(中)。(歐巴馬總統中心提供)

歐巴馬總統中心戶外兒童遊樂區。(歐巴馬總統中心提供)

整個中心最醒目的地標，當屬高達235呎的「博物館塔樓」。這座幾何石質巨塔由四面不對稱的漸進式結構重疊而成，其設計靈感源自四雙齊心協力向上攀登、交織緊握的手，象徵唯有集體的公共參與，國家才能不斷進步。

藝術家Mark Bradford的作品「City of the Big Shoulders」於歐巴馬總統中心博物館內的Hope and Change Lobby展示。(歐巴馬總統中心提供)

歐巴馬總統中心戶外兒童遊樂區。(歐巴馬總統中心提供)

塔樓內部由地下一層與地上八層組成，其核心的一到五樓運用了最先進的數位互動科技與歷史文物，生動呈現歐巴馬的生平與執政內幕。館內甚至一比一還原了華府白宮的「橢圓形辦公室」，允許訪客走入其中體驗總統視角。而位於塔樓最頂層的「天空之室」(Sky Room)觀景台，讓訪客在此能同時俯瞰芝加哥南區全景與密西根湖畔的壯麗天際線。

歐巴馬總統中心設有芝加哥公立圖書館分館。(歐巴馬總統中心提供)

歐巴馬總統中心博物館印著歐巴馬競選時的口號「YES WE CAN」。(歐巴馬總統中心提供)

該塔樓頂部外牆刻的是歐巴馬在2015年紀念塞爾瑪(Selma)至蒙哥馬利民權大遊行50周年時，所發表的一段演說摘要。這段鏤空的字體重疊交錯，從地面上很難像讀書一樣一行行辨識，但當訪客登上頂樓的「天空之室」時，陽光會穿過這些文字鏤空投射進室內。

歐巴馬總統中心博物館陳列數位互動科技，呈現歐巴馬的生平與執政內幕。(歐巴馬總統中心提供)

歐巴馬總統中心博物館展出的Jeffery Gibson作品「Yet with a Steady Beat」。(歐巴馬總統中心提供)

這段文字主要意思為「你們就是美國。不被習慣與傳統所限制，不被現實所束縛，準備好去開創理應成就的未來。因為在這個國家的每個角落，都有需要邁出的第一步、有待開拓的新領域、以及更多需要跨越的橋樑。美國不是任何單一個人的計畫。在我們的民主制度中，最強大的一個詞就是『我們』——『我們人民』、『我們必將克服困難』、『是的，我們做得到』。這個詞不屬於任何人，它屬於每一個人。」

該塔樓頂部外牆刻的是歐巴馬在2015年紀念塞爾瑪(Selma)至蒙哥馬利民權大遊行50周年時，所發表的一段演說摘要。(歐巴馬總統中心提供)

歐巴馬總統中心博物館「天空之室」(Sky Room)。(歐巴馬總統中心提供)

為了慶祝這座歷史性地標的誕生，18日的開幕儀式上更迎來眾星雲集開唱，包括搖滾天團U2的波諾(Bono)與The Edge、多次斬獲葛萊美獎的嘻哈天團「紮根合唱團」(The Roots)，以及傳奇音樂巨將Stevie Wonder等重量級國際巨星皆親臨現場登台獻藝，用音樂與歌聲點亮芝加哥南區的夜空。