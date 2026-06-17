移民局全面啟動AI審查 前科、假結婚1秒揪出

移民局採用AI工具查核文件。(USCIS官網)

隨著科技與人工智慧(AI)介入政府審查機制，移民 律師指出，美國公民及移民服務局(USCIS)已全面加速將所有歷史紙本文件「數位化」掃描上網，並導入AI檢索與對比工具。 這意味著任何「前後資訊不符」的欺詐或虛假陳述，都更易在系統內無所遁形。移民律師提醒，文件格式的嚴謹、歷史資料的「一致性」與「真實性」，現已成為決定案件「生死」的關鍵。

華人諮詢服務處專職律師陳均茹日前在芝加哥華埠一場線上移民講座中表示，這項將紙質信息轉為網路數據的龐大工程，2025年已開始執行，今年更全面運用。

移民局過去的檔案管理高度依賴人工，所有卷宗皆以紙本形式存放。當移民官需要查核某一案件時，必須耗費大量時間翻閱厚重的檔案，過程中極易產生人為疏失或遺漏。自從全面數位化並導入AI檢索工具 後，審查生態發生了顛覆性的改變。

她說，現在AI系統能夠跨越時空限制，對申請人過去十年、甚至數十年前提交過的所有歷史表格 (如旅遊簽證、留學申請等) 可秒速交叉比對。如果申請人現在填寫的資料 (例如工作經歷、婚姻狀況、出入境紀錄) 與當年填寫的紀錄有所出入，AI會立刻比對出來並發出警示。她也提到，在AI審查下，故意提供虛假信息或隱瞞事實，將導致更嚴重、更長期的後果。

頂尖法律機構Cozen O'Connor律師事務所的最新法律合規警告，呼應陳均茹的剖析。該律所指出，移民局正常態化部署「四大AI核心系統」作為決策輔助工具，在大幅提升案件審理速度的同時，也對申請文件的「一致性」與「真實性」拉起史無前例的紅線。四大AI 核心系統如下：

1. ELIS 證據分類器 (ELIS Evidence Classifier)：專門負責前端電子文件的智慧分類。當申請人上傳大量的PDF或圖片(如工作證明、學歷、報稅單)後，系統會自動貼上標籤，決定移民官閱讀檔案的優先順序。官方證實該系統目前已處理超過2400萬頁的檔案。第一線律師警示，AI經常發生「標籤錯誤(Mis-tagging)」，導致真人移民官在後台漏看文件，進而觸發補件通知(RFE)數量飆升。

2. 文本分析句意相似度模型 (Text Analytics Data Science Sentence Similarity Model)：目前部署於避難與庇護審查中。該模型專門掃描自述書等大段文字，用以偵測「文字重合度(Text Reuse)」。此系統堪稱不法中介的剋星。即使地下律師樓修改了不同申請人的姓名或地名，AI也能在幾秒內比對出「句子結構與敘事邏輯」的高度相似性，精準抓出「抄襲罐頭模板(Template detection)」，並直接移交欺詐處調查。

3. 驗證匹配模型 (Verification Match Model)：負責串聯E-Verify (電子就業資格驗證) 與SAVE (外籍身分驗證) 的大數據網。當收到新申請時，AI會秒速與申請人在五年、十年前留下的歷史紀錄 (包含旅遊或留學簽證表格)進行個人資料匹配，並給出「信心分數」。此模型專門攔截「資訊前後不符」。只要申請人這次填寫的資料 (如工作時間軸、生日或名字拼音) 與過去的歷史檔案有微小不一致，分數就會降低並觸發自動標記(Automated flags)，引發嚴格審查或被誤判拒簽。

4. ARGOS企業專家系統 (Automated Realtime Global Organization Specialist)：當企業註冊E-Verify或準備擔保外籍員工時，該AI系統會自動爬取網路、社群媒體及各類開源數據進行開源篩檢，揪出「空殼掛靠公司 (Shell Companies)」。系統會根據企業的真實營運與網路足跡評估風險，若發現異常便直接轉交給「欺詐檢測與國家安全處(FDNS)」進行突擊檢查。此技術在近年導致成千上萬涉及掛靠虛假公司的留學生，合法身分在一夜之間遭到撤銷。