共和黨參議員提法案 嚴打糧食券詐欺 要求各州提交福利詐欺數據
農業部(USDA)持續打擊俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program)詐欺弊案之際，共和黨佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)上周提出「糧食券詐騙通報法案」(SNAP Fraud Reporting Act)，如果立法通過將強制要求各州提交福利詐欺數據，否則恐將失去聯邦行政經費。
史考特發表聲明說：「透過這項立法將能建立辨識且打擊詐欺的管道，好讓納稅人不再遭受敲竹槓」。他表示，身為民選官員就對納稅人負有責任，必須確保每一分錢都花得明智、公平且符合聯邦法律。
根據提案內容，「糧食券詐騙通報法案」通過之後的180天內，各州必須提交過去五年的SNAP計畫詐欺統計，之後則改為每年提交數據。數據資料必須包括調查詐欺案件數量、累計損失金額，以及使用盜刷、身分竊盜等手段的確認案例。
未能配合新規提交數據的州將失去聯邦行政資金，直到提供數據才能收到撥款。農業部將對國會報告年度調查結果。
農業部長羅林斯(Brooke Rollins)2025年2月指示各州分享SNAP領取人數據，共計21個民主黨執政州拒絕配合。農業部對拒絕配合的州祭出扣留包括SNAP經費在內等聯邦資金的懲罰，但6月5日遭到聯邦法官阻止。
羅林斯今年5月接受福斯新聞網專訪時說，從2025年2月以來，農業部發現70萬人詐領並占用SNAP名額，過去一年來因為詐欺罪名而遭逮捕895人。她說24萬4000人冒用已故民眾的社會安全號碼詐領福利，還有50多萬人在不同州重覆領取福利。
羅林斯上周在社群媒體X發文寫道，農業部揭發的詐欺案例「只是冰山一角」。
喬治城法學院(Georgetown Law School)行政法教授蘇波爾(David Super)對雅虎新聞說，SNAP計畫的聯邦法規長達250多頁，大多數州的資格手冊長達數百頁，即使是負責審核資格的工作人員，通常也只了解其中一小部分條款。
他表示，經常收到對於公共福利法規執業20多年的律師針對法規提出疑慮，「如果許多低收入家庭對於規定要求存有誤解，並不令人感到意外」。
法案要求各州在通過後180天內提交過去五年的SNAP詐欺統計，之後改為每年更新；內容須包括調查件數、損失金額及盜刷、身分竊盜等確認案例。 未依規定提交資料的州，將被停止領取聯邦行政資金，直到補交所需數據才可恢復撥款，藉此迫使各州配合追查福利詐欺。 農業部稱已發現大量詐領案件，並指部分州拒絕配合；但學者認為SNAP規定繁複、州與受益人都可能難以完全理解，誤解並不意外。
精華 FAQ
法案要求各州在通過後180天內提交過去五年的SNAP詐欺統計，之後改為每年更新；內容須包括調查件數、損失金額及盜刷、身分竊盜等確認案例。
未依規定提交資料的州，將被停止領取聯邦行政資金，直到補交所需數據才可恢復撥款，藉此迫使各州配合追查福利詐欺。
農業部稱已發現大量詐領案件，並指部分州拒絕配合；但學者認為SNAP規定繁複、州與受益人都可能難以完全理解，誤解並不意外。
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