我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧奪金獲獎勵終身免費冰淇淋 劉美賢大讚這個口味

世界盃／席丹兒子是門將 精采撲救讓梅西豎起大拇指

共和黨參議員提法案 嚴打糧食券詐欺 要求各州提交福利詐欺數據

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
共和黨佛州聯邦參議員史考特提出「糧食券詐騙通報法案」。(美聯社)
共和黨佛州聯邦參議員史考特提出「糧食券詐騙通報法案」。(美聯社)

農業部(USDA)持續打擊俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program)詐欺弊案之際，共和黨佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)上周提出「糧食券詐騙通報法案」(SNAP Fraud Reporting Act)，如果立法通過將強制要求各州提交福利詐欺數據，否則恐將失去聯邦行政經費。

史考特發表聲明說：「透過這項立法將能建立辨識且打擊詐欺的管道，好讓納稅人不再遭受敲竹槓」。他表示，身為民選官員就對納稅人負有責任，必須確保每一分錢都花得明智、公平且符合聯邦法律。

根據提案內容，「糧食券詐騙通報法案」通過之後的180天內，各州必須提交過去五年的SNAP計畫詐欺統計，之後則改為每年提交數據。數據資料必須包括調查詐欺案件數量、累計損失金額，以及使用盜刷、身分竊盜等手段的確認案例。

未能配合新規提交數據的州將失去聯邦行政資金，直到提供數據才能收到撥款。農業部將對國會報告年度調查結果。

農業部長羅林斯(Brooke Rollins)2025年2月指示各州分享SNAP領取人數據，共計21個民主黨執政州拒絕配合。農業部對拒絕配合的州祭出扣留包括SNAP經費在內等聯邦資金的懲罰，但6月5日遭到聯邦法官阻止。

羅林斯今年5月接受福斯新聞網專訪時說，從2025年2月以來，農業部發現70萬人詐領並占用SNAP名額，過去一年來因為詐欺罪名而遭逮捕895人。她說24萬4000人冒用已故民眾的社會安全號碼詐領福利，還有50多萬人在不同州重覆領取福利。

羅林斯上周在社群媒體X發文寫道，農業部揭發的詐欺案例「只是冰山一角」。

喬治城法學院(Georgetown Law School)行政法教授蘇波爾(David Super)對雅虎新聞說，SNAP計畫的聯邦法規長達250多頁，大多數州的資格手冊長達數百頁，即使是負責審核資格的工作人員，通常也只了解其中一小部分條款。

他表示，經常收到對於公共福利法規執業20多年的律師針對法規提出疑慮，「如果許多低收入家庭對於規定要求存有誤解，並不令人感到意外」。

精華 FAQ

  • 法案要求各州在通過後180天內提交過去五年的SNAP詐欺統計，之後改為每年更新；內容須包括調查件數、損失金額及盜刷、身分竊盜等確認案例。

  • 未依規定提交資料的州，將被停止領取聯邦行政資金，直到補交所需數據才可恢復撥款，藉此迫使各州配合追查福利詐欺。

  • 農業部稱已發現大量詐領案件，並指部分州拒絕配合；但學者認為SNAP規定繁複、州與受益人都可能難以完全理解，誤解並不意外。

共和黨 糧食券 農業部

上一則

專精華語系研究 聖塔芭芭拉加大姜學豪 獲丹．大衛歷史學術獎

下一則

德州6人小飛機墜毀高速公路 1死

延伸閱讀

兩黨參議員聯手提出「反詐騙舉報網站法案」

兩黨參議員聯手提出「反詐騙舉報網站法案」
糧食券電子卡盜刷猖獗 賓州今年已逾5000宗

糧食券電子卡盜刷猖獗 賓州今年已逾5000宗
聯邦新規 金山近2成糧券受益人受影響 部分群體恐失白卡

聯邦新規 金山近2成糧券受益人受影響 部分群體恐失白卡
加強打擊白卡詐欺 洛杉磯800家醫療機構失聯邦資金

加強打擊白卡詐欺 洛杉磯800家醫療機構失聯邦資金

熱門新聞

馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

2026-06-14 12:12
微軟共同創辦人蓋茲前妻梅琳達，奉勸即將因美國多個重大科技IPO而一夜暴富的人，把一半的財富捐出去。(美聯社)

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

2026-06-14 11:01
馬斯克(右)抱著兒子X，及母親梅伊·馬斯克(Maye Musk)在白宮草坪。(美聯社資料照)

全球首富住哪兒？馬斯克蝸居400平方呎組合屋、冰箱沒食物

2026-06-15 02:30
橄欖油不用一定要買有機的，最好選擇標有「初榨」和「冷壓」的單一產地高品質橄欖油。(美聯社)

草莓、餅乾、橄欖油…買這5種食品 未必要選有機的

2026-06-09 02:00
國會1989年通過社安金改革，把完全退休年齡從65歲提高到67歲。(路透)

社安金快用光…「調高退休年齡」解套？民主黨要白宮說明

2026-06-15 12:24
美國總統川普。（美聯社）

川普T1手機拆解後露餡了…換殼HTC U24 Pro 貼上美國國旗

2026-06-12 11:06

超人氣

更多 >
隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？

身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？
紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到
面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制