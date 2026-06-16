女兒癌逝…卡洛琳‧甘迺迪夫婦再當「新手爸媽」

卡洛琳‧甘迺迪夫婦（左起）與女兒塔蒂亞娜、兒子傑克。（美聯社檔案照）

前總統甘迺迪(John F. Kennedy)的女兒卡洛琳‧甘迺迪(Caroline Kennedy)去年底遭逢女兒塔蒂亞娜‧史洛斯柏格(Tatiana Schlossberg)癌逝打擊，如今與丈夫史洛斯伯格(Ed Schlossberg)負責照顧女兒身後留下的一雙孩子。

長期擔任氣候記者的塔蒂亞娜2025年12月30日癌症 過世，享年35歲。塔蒂亞娜與就讀耶魯大學 時相識的醫師莫蘭(George Moran)2017年結婚，2022年生下兒子愛德溫(Edwin)，但2024年5月生下女兒約瑟芬(Josephine)之後，在醫院被診斷患有急性骨髓性白血病。

卡洛琳‧甘迺迪的兒子傑克‧史洛斯柏格(Jack Schlossberg)日前接受眾生相雜誌(People)專訪時說：「許多人可能沒注意到，我的爸媽現在其實在承擔新手父母的角色，與女婿、外孫、外孫女同住一個屋簷下。」

生前最後一個月，塔蒂亞娜2025年11月在「紐約客」雜誌(The New Yorker)發表文章指出：「父母、弟弟、姊姊過去一年幾乎每天都在幫忙撫養我的孩子，陪伴進出各種不同病房。」

她在文中透露，生產後醫生注意到她白血球數量異常，進一步診斷發現患有急性骨髓性白血病，寫道：「我這輩子都努力想當個好學生、好姊姊、好女兒，想要保護母親，不讓她難過或生氣。但如今我卻要讓母親與家人的人生增添新的悲劇，但我無法阻止事情發生。」

塔蒂亞娜在文中寫道，住院接受治療期間，丈夫帶著兩個孩子搬進娘家父母的公寓。

傑克‧史洛斯柏格指出，半年之後，父母仍與姊夫及兩個孩子住在一起。他說：「我爸媽跟我的外甥、外甥女住在一起，每天都照顧他們。他們坦然面對一切，全心全意照顧孩子。」

他說，沒想到68歲的母親如此精力充沛，「總能應付得來，不知道她是怎麼辦到的」。

一名家族友人先前受訪時則說，卡洛琳‧甘迺迪努力要讓外孫、外孫女留住對塔蒂亞娜的記憶。