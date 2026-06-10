25年來首個 食藥局批准新防曬成分 護膚品今年上市

食品暨藥物管理局(FDA)9日批准25年來第一個進口美國市場的新型防曬霜成分。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： FDA批准25年來首個新防曬成分貝莫曲唑進入美國市場。

FDA批准25年來首個新防曬成分貝莫曲唑進入美國市場。 重點二： 該成分可同時防護UVA與UVB，且刺激性低、不易被皮膚吸收。

該成分可同時防護UVA與UVB，且刺激性低、不易被皮膚吸收。 重點三：首款產品今年上市，十八個月獨家期後其他廠商也可採用。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )9日批准25年來第一個進口美國市場的新型防曬霜成分，預計第一款含該成份的護膚品今年內將在美國上市。

食藥局示，獲准的化學成分「貝莫曲唑」(bemotrizinol，又稱「雙-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪」)能夠有效防護有害紫外線、而且對皮膚造成的刺激小也不會輕易被皮膚吸收。 該成份對年滿6個月的兒童以及成人都堪稱安全。

在美國合格上市的第一款含「貝莫曲唑」的護膚品，將由荷蘭業者帝斯曼營養產品公司(DSM Nutritional Products)提供，以Parsol Shield品牌銷售，預計今年稍後上市。18個月獨家銷售期結束後，其他製造商也可採用該成分。

數十年來，FDA更新安全非處方藥成分清單的過程帶有濃厚官僚作風，導致新型防曬產品上市進程受阻；國會2020年授權簡化核准流程，貝莫曲唑是FDA透過簡化流程核准的第一個防曬成份。

專家稱，貝莫曲唑能防止紫外線A和紫外線B、又不致於像礦物防曬霜般在皮膚上留下白色痕跡；非營利環保機構美國環境工作組織(Environmental Working Group)科學長安德魯斯(David Andrews)說，數十年來全球各地都在進步，美國人卻持續使用過時防曬霜，貝莫曲唑獲批准將有助於改變這種現象。

根據FDA規定，所有防曬霜必須足以防止造成曬傷的紫外線B以及造成皮膚癌和皺紋的紫外線A，而目前市面上的化學防曬成分只能防止其中一種，業者為達到FDA要求的防護效果，通常混合使用化學成分，此外，礦物成分如氧化鋅，可同時防止紫外線A和B，卻會留下粉狀白色殘留物。

貝莫曲唑1999年獲歐洲監管機構批准，2005年首次向FDA提交審查申請。

食藥局藥品中心代理主任戴維斯博士(Dr. Mike Davis)表示：「食藥局致力於確保美國消費者能夠取得最有效且最安全的治療產品，包括防曬乳等非處方藥產品。」