全美首例 科州祭Enbrel處方藥價上限 藥廠提告

關節炎及其他自體免疫疾病用藥Enbrel製造商安進，要求法院在訴訟期間對科州制定藥價上限的新規發布禁止令。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 科州首創對Enbrel等特定處方藥設定價格上限。

科州首創對Enbrel等特定處方藥設定價格上限。 重點二： 安進向聯邦法院提告，主張新規侵害專利權。

安進向聯邦法院提告，主張新規侵害專利權。 重點三：科州PDAB可審查藥價並決定病患保險支付上限。

科羅拉多州 在全美首開先例，對處方藥品價格訂定上限，新規將於明年生效。關節 炎及其他自體免疫疾病用藥Enbrel製造商安進(Amgen)則向聯邦法院提告，要求法院在訴訟期間先對新規發布禁止令。Enbrel在2025年為安進帶來全球超過22億元收入。

科州2021年成立處方藥品負擔能力委員會(Prescription Drug Affordability Board)，雖然某些州也有PDAB的設立，但科州是全國第一個對特定處方藥實施價格上限規定的州。

對於Enbrel將在科州面臨藥價上限新規，安進向科羅拉聯邦區域法院提告，希望推翻科州處方藥品負擔能力委員會規定。安進主張，價格上限的規定牴觸聯邦專利法，傷害受到專利保護的處方藥Enbrel。

科羅拉多太陽報(Colorado Sun)報導，4日開庭後不久，控辯雙方便針對製造市場運作展開唇槍舌劍，討論處方藥價為何昂貴、價格上限規定將造成如何影響。主審法官多米尼可(Daniel Domenico)則對一連串專業術語表示困惑，包括WACs、批發商、PBM、退款、回扣等。

多米尼可在庭上詢問安進製藥公司辯護律師：「為什麼這麼混亂？」

科州處方藥品負擔能力委員會成員由州長任命，委員會對某些處方藥品成本展開逐一審查，針對藥品價格是否導致民眾無力負擔做出裁決。如果某個藥品被委員會認定價格讓民眾無力負擔，委員會有權對科州病患及保險公司支付藥品的價格訂定上限。委員會去年投票決議對Enbrel祭出上限規定，新規將於2027年生效。

多米尼可表示，很快就會發布書面裁決。

民主黨籍科州州長波利斯(Jared Polis)上台之後，推動多項充滿進步派理念的健保倡議。然而，隨著波利斯執政進入尾聲，這些政策變得命運未卜。

除了成立PDAB，波利斯力推從加拿大進口低價處方藥的計畫、支持旨在協助保險公司支付最高成本給付的再保險計畫(reinsurance)，並且提出政府主辦的「科羅拉多選擇」(Colorado Option)健保方案。然而，從加拿大進口藥品的計畫陷入停滯，必須等待聯邦政府批准，加拿大政府與製造商是否配合則是未知數。