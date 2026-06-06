我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「寧死路上也不死在病床」69歲山東男帶偏癱妻自駕遊中國

NBA／連兩場對位溫班亞瑪占優勢 唐斯FMVP呼聲水漲船高

移民孩子跨國搬家遭「拔根」 易遭霸凌…雙重適應危機被忽視

特派員黃惠玲／電話採訪報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華人孩子很多因為父母跨國搬家和校園霸凌等原因，產生「拔根」的感覺。（美聯社）
華人孩子很多因為父母跨國搬家和校園霸凌等原因，產生「拔根」的感覺。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：研究指出頻繁跨國搬遷會造成孩子文化拔根與適應失衡。
  • 重點二：新移民子女常在校園沉默，可能已遭霸凌卻被家長忽視。
  • 重點三：學校與華人家庭若雙重失靈，孩子易陷入憂鬱焦慮危機。

俄亥俄州克利夫蘭大學教育博士王華穎的研究，除了針對華人家長教育提出盲點外，更揭露了新移民與跨國家庭孩子所面臨的獨特困境。

她說，一對中美來回搬家的父母，在訪談中對孩子的處境完全忽視。由於頻繁搬遷，孩子在語言、文化上都嚴重跟不上同儕，在學校只能保持沉默。然而，母親對此話題極度敏感，在訪談中完全不願提起，試圖抹去孩子的痛苦。

此外，孩子不愛說話、在青春期15、16歲時出現劇烈情緒起伏，很多時候是在學校遭遇了霸凌。如果父母不深究原因，只是一味責怪或忽視，往往會釀成更大的悲劇。

近年包括美國「亞裔健康倡議(Asian American Health Initiative, AAHI)」以及各大學的族群研究中心，皆陸續發布過關於「移民二代在西方校園遭受隱性霸凌與文化排斥」的分析報告。這些報告均指出，當學校體制(全英文、西方心理諮商模式)與華人家庭(面子文化、吃苦當吃補)雙重失靈時，孩子就會陷入孤立無援的求助鴻溝。

在探討俗稱的「衛星寶寶」或「空中飛人家庭」的心理研究中，專家發現頻繁在不同國家間搬遷的孩子，往往承受著「文化拔根(Cultural Uprooting)」的劇烈衝擊。當孩子剛在一個環境建立起微弱的安全感，隨即又被放入另一個全然陌生的文化與語言環境中，他們的心理韌性會被反覆消耗。

這類孩子在臨床諮商的紀錄中，常常出現課堂上不說話、不參與的情況，許多華人家長誤以為「小孩子適應力強、過陣子就好了」，甚至主觀認定「具跨國國際視野是福氣」，卻忽略了每一次搬遷都在撕裂孩子的社交圈。這種缺乏歸屬感的狀態，極易轉化為隱性的憂鬱症或焦慮症。

除了搬遷帶來的文化疏離，華裔青少年在校園中更容易成為隱性霸凌的受害者。由於西方社會對亞裔普遍存有「溫順、不反抗、注重學業」的「模範少數」刻板印象，華裔學生往往在學校遭遇排擠、嘲諷甚至語言暴力。

王華穎研究的一個個案裡，有位母親分享，她的孩子在剛上大學時，曾上網做心理自我檢測，懷疑自己得了憂鬱症。孩子主動尋求學校輔導老師的幫助卻不見成效。但媽媽得知後，仍堅稱這只是「高中到大學的過渡期」，盲目主張「幫孩子安排更多的事情，讓他忙起來就好了」，後來該名孩子被迫轉學。

精華 FAQ

  • 文化拔根指孩子在尚未適應原環境時，又被頻繁帶往新國家，導致語言、文化與社交連續中斷，安全感被反覆消耗，心理韌性也容易因此下降。

  • 文章指出，華裔學生常被套上溫順、少反抗、重學業的刻板印象，容易成為排擠、嘲諷或語言暴力的對象，而這些情況常被成人低估。

  • 若孩子已出現沉默、情緒劇烈波動或求助行為，家長卻只當作過渡期並強迫忙碌化，可能延誤霸凌與心理問題處理，甚至使孩子被迫轉學。

移民 華人 俄亥俄州

上一則

校園支援心理健康體制失靈 華人青少年求助臨巨大鴻溝

下一則

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

延伸閱讀

完美成績後的無聲呼救 華裔博士從姪女輕生揭華人枷鎖

完美成績後的無聲呼救 華裔博士從姪女輕生揭華人枷鎖
傳統觀念作祟 華裔青少年憂鬱、焦慮高於其他族裔

傳統觀念作祟 華裔青少年憂鬱、焦慮高於其他族裔
哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價

哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價
從哈佛華裔生自殺 省思華人家庭「不能失敗」代價

從哈佛華裔生自殺 省思華人家庭「不能失敗」代價

熱門新聞

微軟共同創辦人比爾蓋茲去年9月出席紐約一場論壇發表演說。（路透）

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

2026-06-02 08:10
自駕計程車在面對罕見交通狀況時仍容易失靈，雖然Waymo等業者力圖擴大營運範圍，但也引來更多反彈聲浪。(美聯社)

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

2026-05-31 09:51
川普政府在移民執法行動中，企圖將依然在世的270萬人標記為歿，包含美國公民、綠卡持有人在內，做為施壓離境的手段。示意圖（路透）

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

2026-06-05 09:47
維吉尼亞州29日凌晨發生一起交通事故，一輛大巴車與數輛汽車相撞。（美聯社）

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

2026-05-29 13:03
非營利組織報告顯示，社安基金預計在七年內耗盡，到2032年所有社安金受益人的福利可能每月減少少500元。(美聯社)

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

2026-06-03 19:38
在美國連外帶咖啡都要付小費。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Angela Roma ）

美國小費文化讓留學生崩潰 買咖啡「外帶自取」也被要求給20%

2026-05-30 19:55

超人氣

更多 >
王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加

王室婚禮將至突傳噩耗 查理三世1天之內悲喜交加
移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？
川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿

川普政府執法行動企圖把含美國公民在內270萬人註記為歿
美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

美光重挫7%失守千元 分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌
可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費

可攜式水冷扇 使用者：一年可省數千元電費