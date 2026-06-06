移民孩子跨國搬家遭「拔根」 易遭霸凌…雙重適應危機被忽視

華人孩子很多因為父母跨國搬家和校園霸凌等原因，產生「拔根」的感覺。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 研究指出頻繁跨國搬遷會造成孩子文化拔根與適應失衡。

研究指出頻繁跨國搬遷會造成孩子文化拔根與適應失衡。 重點二： 新移民子女常在校園沉默，可能已遭霸凌卻被家長忽視。

新移民子女常在校園沉默，可能已遭霸凌卻被家長忽視。 重點三：學校與華人家庭若雙重失靈，孩子易陷入憂鬱焦慮危機。

俄亥俄州 克利夫蘭大學教育博士王華穎的研究，除了針對華人 家長教育提出盲點外，更揭露了新移民 與跨國家庭孩子所面臨的獨特困境。

她說，一對中美來回搬家的父母，在訪談中對孩子的處境完全忽視。由於頻繁搬遷，孩子在語言、文化上都嚴重跟不上同儕，在學校只能保持沉默。然而，母親對此話題極度敏感，在訪談中完全不願提起，試圖抹去孩子的痛苦。

此外，孩子不愛說話、在青春期15、16歲時出現劇烈情緒起伏，很多時候是在學校遭遇了霸凌。如果父母不深究原因，只是一味責怪或忽視，往往會釀成更大的悲劇。

近年包括美國「亞裔健康倡議(Asian American Health Initiative, AAHI)」以及各大學的族群研究中心，皆陸續發布過關於「移民二代在西方校園遭受隱性霸凌與文化排斥」的分析報告。這些報告均指出，當學校體制(全英文、西方心理諮商模式)與華人家庭(面子文化、吃苦當吃補)雙重失靈時，孩子就會陷入孤立無援的求助鴻溝。

在探討俗稱的「衛星寶寶」或「空中飛人家庭」的心理研究中，專家發現頻繁在不同國家間搬遷的孩子，往往承受著「文化拔根(Cultural Uprooting)」的劇烈衝擊。當孩子剛在一個環境建立起微弱的安全感，隨即又被放入另一個全然陌生的文化與語言環境中，他們的心理韌性會被反覆消耗。

這類孩子在臨床諮商的紀錄中，常常出現課堂上不說話、不參與的情況，許多華人家長誤以為「小孩子適應力強、過陣子就好了」，甚至主觀認定「具跨國國際視野是福氣」，卻忽略了每一次搬遷都在撕裂孩子的社交圈。這種缺乏歸屬感的狀態，極易轉化為隱性的憂鬱症或焦慮症。

除了搬遷帶來的文化疏離，華裔青少年在校園中更容易成為隱性霸凌的受害者。由於西方社會對亞裔普遍存有「溫順、不反抗、注重學業」的「模範少數」刻板印象，華裔學生往往在學校遭遇排擠、嘲諷甚至語言暴力。

王華穎研究的一個個案裡，有位母親分享，她的孩子在剛上大學時，曾上網做心理自我檢測，懷疑自己得了憂鬱症。孩子主動尋求學校輔導老師的幫助卻不見成效。但媽媽得知後，仍堅稱這只是「高中到大學的過渡期」，盲目主張「幫孩子安排更多的事情，讓他忙起來就好了」，後來該名孩子被迫轉學。