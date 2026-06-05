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絕跡60年 德州牛隻染食肉螺旋蠅 設12哩隔離區 農業部：不會擴散

記者胡玉立／綜合報導
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新世界螺旋蠅成蟲，會侵蝕溫血動物活組織，，但不會污染食物。(美聯社)
新世界螺旋蠅成蟲，會侵蝕溫血動物活組織，，但不會污染食物。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：德州南部首次確診新世界螺旋蠅，60年來再度威脅養牛業。
  • 重點二：當局在拉普賴爾小牛發現病例後，設下十二哩隔離區。
  • 重點三：農業部稱已部署防線，不認為害蟲會在美國定居擴散。

農業部長羅林斯（Brooke Rollins）3日證實，新世界螺旋蠅（New World screwworm fly ）已入侵德州南部；當局在德州拉普賴爾（La Pryor）一頭三周大的小牛身上，發現了這種會侵蝕溫血動物活組織的食肉寄生蠅。這是德州自1966年以來首例確診病例，也是近十年來新世界螺旋蠅第三次現身美國。

儘管這是60年來新世界螺旋蠅首次威脅美國養牛業，羅林斯表示，農業部對準備工作有信心，認為「不會出現大規模蟲害」，美國境內也尚未發現其他新世界螺旋蠅，「沒理由相信這次入侵會造成這種害蟲在美國定居。」

這一年多來，羅林斯、美國和德州農業官員及畜牧業領袖持續警告，新世界螺旋蠅正在墨西哥傳播。羅林斯前一天才召開線上記者會，指墨西哥確診病例距邊境僅25哩，害蟲威脅迫在眉睫。

獸醫在德州拉普賴爾（La Pryor）一頭三周大的小牛身上，發現了會侵蝕溫血動物...
獸醫在德州拉普賴爾（La Pryor）一頭三周大的小牛身上，發現了會侵蝕溫血動物活組織的食肉性新世界螺旋蠅。(路透)

德州確診小牛所在地點距墨西哥邊境約50哩。德州獸醫丁格斯（Bud Dinges）表示，他已設下12哩隔離區，禁止任何溫血動物在未經檢查情況下離開該區域。丁格斯呼籲牧場主人和寵物主人「待在原地，幫助我們阻止這種害蟲擴散。」

官員指出，雖然這種食肉蠅幼蟲會對牲畜生產構成威脅，但不會污染食物。只要治療得當，即使受感染的小牛也能康復。但若疫情擴大，勢將影響美國肉牛供應，進一步推升牛肉價格。

新世界螺旋蠅1970年代在美國絕跡前，曾造成數千萬元損失，以當今美元價值計算，損失可能高達數十億元。為防止這種蠅類再次進入美國，聯邦政府多月來採取措施，其中包括投放數百萬隻不孕螺旋蠅，使其與野生雌蠅交配；這種方法在螺旋蠅被根除之前曾經成功過。

新世界螺旋蠅是熱帶物種，幾十年前曾在美國南部溫暖氣候地區侵擾牛群，但在2024年底前，一直被控制在巴拿馬境內。2025年8月，聯邦官員確認一名曾前往薩爾瓦多的馬里蘭州居民感染了這種寄生蟲；但該患者已康復，當局也未發現寄生蟲傳播。上一次新世界螺旋蠅疫情在美國爆發是2016年9月在佛羅里達群島，主要感染對象是野生鹿群，隔年初得到控制，沒有進一步擴散。

精華 FAQ

  • 病例出現在德州拉普賴爾一頭三周大的小牛身上，地點距墨西哥邊境約50哩。這是德州自1966年以來首例確診，也被視為對養牛業的重要警訊。

  • 德州獸醫已劃設12哩隔離區，禁止任何溫血動物未經檢查離開，並呼籲牧場主人與寵物主人待在原地，協助阻止害蟲進一步擴散。

  • 官員表示幼蟲會威脅牲畜生產，但不會污染食物；若疫情擴大，恐衝擊美國肉牛供應並推升牛肉價格，因此聯邦政府已提前投放不孕螺旋蠅防堵。

墨西哥 德州 農業部

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