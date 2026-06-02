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龍蝦堡飆破40美元 美國龍蝦產量創18年新低 油價飆漲成主因

TVBS新聞網／記者 陳畇蓁 報導
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全美有高達8成的龍蝦都來自緬因州，資料照片。（新華社）
全美有高達8成的龍蝦都來自緬因州，資料照片。（新華社）

今年5月正值美國龍蝦盛產季節，然而捕獲量卻創下18年來新低，主因是油價飆漲導致漁民減少出海捕撈。供應量驟減使得龍蝦價格節節攀升，在新英格蘭地區一份龍蝦堡已突破40美元，讓不少饕客直呼吃不消。

美國龍蝦堡向來是當地夏季最受歡迎的國民美食，民眾大口咬下鮮美肥嫩的龍蝦肉，原本是一大享受。然而今年想要飽餐一頓，荷包恐怕要大失血，甚至有忠實老饕乾脆選擇放棄。當被問及是否願意花大錢買一份龍蝦堡時，有顧客表示今天不會，所以改買了一碗7美元的蛤蜊濃湯。在美國新英格蘭地區，一份龍蝦堡的價格已突破40美元，價格貴到讓人不敢置信。有龍蝦堡愛好者表示，最棒的是這是別人請客的，並對一份龍蝦堡要價40多美元感到驚訝，直呼真的這麼貴。

龍蝦本來就不便宜，但為何變成了天價的奢侈品？來到美國龍蝦的生產重鎮緬因州，全美有高達8成的龍蝦都來自這裡。然而根據官方統計，去年龍蝦供應量竟然創下2008年以來的歷史新低。餐廳老闆Pauli Barker表示，他記得以前龍蝦堡只要16至17美元，現在市區有些地方已經賣到50美元，真的讓他難以置信。

產量減少讓批發價飆升，但最讓漁民痛苦的是萬物皆漲的通膨壓力。受到國際局勢影響，出海的柴油價格比去年同期暴漲了52%。Barker強調，燃料成本很高、魚餌很貴、人工很貴，連維修捕蝦籠的費用也很高，所以漁民一出海其實就已經在賠錢。萬物都漲價，捕蝦船等於一出海就虧本了，而美國人也正面臨一場是要滿足味蕾還是顧好荷包的兩難抉擇。

龍蝦堡飆破1200元！美龍蝦產量創18年新低　油價飆漲成主因

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