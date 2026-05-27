禮來控告數名主教 利用藥物退款詐逾2億

禮來藥廠控告一個大型的五旬節派教會的數名主教長期行騙，透過糖尿病藥物 Trulicity退款計畫詐騙兩億多元。（路透）

禮來藥廠(Eli Lilly)26日在佛州 邁阿密提起民事訴訟，控告一個大型的五旬節派教會 Church of God in Christ數名主教長期行騙，透過糖尿病藥物Trulicity退款計畫詐騙2億多元。

禮來在66頁民事訴狀中說明長期詐騙模式。佛州郵購藥房DrugPlace透過授權經銷商大量購買 Trulicity，聲稱藥物要分發給教會成員，事實上向禮來收取退款之餘，又到市場轉賣藥物。

DrugPlace 與協助基督教會Church of God in Christ成員低價買昂貴處方藥的「社區健康倡議」(Community Health Initiative)合作，代表處理處方藥給付並與藥商談判退款。

禮來指控這些機構利用教會成員提出虛假退款申請，事實上，許多列名患者不存在或無從核實。

禮來稱，騙局至少持續六年，2025年分析退款申請數據時發現疑點。

DrugPlace為證明Trulicity大訂單合情合理，聲稱合作教會有700萬會員，其中250萬人符合「社區健康倡議」計畫註冊資格。但禮來引用丕優研究中心2025年調查，稱該教會成員僅約190萬人。

禮來稱，另有其他製藥公司也受騙，但未透露公司名。禮來正尋求臨時限制令及初步禁令。

禮來控告涉嫌協助並從中獲利的教會領袖，包括位於佛州的教會衛生與商業秘書長史密斯(Readus C. Smith III)、田納西州教會主教兼商人梅納德(Jerry Maynard Sr.)和他的兒子、也是牧師梅納德二世(Jerry Maynard II)、以及梅納德在同州另一城市任牧師的女兒米莎．梅納德(Misha Maynard)。教會本身未被指控。

史密斯是「社區健康倡議」及另一家為教會成員招募醫師提供醫療的公司執行長。老梅納德向教會成員推廣社區健康計劃，而他的兒子正是該計劃董事會主席並曾為DrugPlace提供法律服務，女兒米莎是該計劃營運副總裁。

訴訟並點名DrugPlace共同所有人兼總裁萊特(Paul Joshua Leight)和共同所有人兼副總裁辛格(Kevin Michael Singer)。禮來發言人說，DrugPlace得知其行為被揭穿後已關閉藥房、開始清算資產，似企圖掩蓋罪行。