公開用禁藥吸引頂尖選手 「增強運動會」遭撻伐

首屆「增強運動會」21日到24日在拉斯維加斯舉行，總獎金上看2500萬元；參賽選手可使用幾乎在所有菁英運動賽事中被禁用的藥物。(路透)

首屆「增強運動會」(Enhanced Games)21日到24日在拉斯維加斯名勝世界(Resorts World)舉行，總獎金上看2500萬元；參賽選手可使用幾乎在所有菁英運動賽事中被禁用的藥物，主辦單位宣稱「讓菁英運動員挑戰人類表現的極限」，卻招致醫學專家、國際奧委會及世界反禁藥機構撻伐。

全國公共廣播電台報導，這場比賽吸引來自全球逾40名運動健將競逐游泳、田徑與舉重三大項目及硬舉冠軍，單項冠軍可獲得25萬元，選手若於100公尺短跑或50公尺自由式打破世界紀錄，可額外獲得100萬元獎金，但因世界田徑總會等國際管理機構要求進行藥檢，此賽事紀錄不會被官方認可。

增強運動會主辦單位揭露，91%的運動員使用睪固酮或睪固酮酯，79%的參賽者使用人類生長激素，62%的人使用阿得拉(Adderall)等興奮劑；主辦單位強調，所有藥品均獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA )批准，並由醫師開立處方。

這項賽事由澳洲 律師兼企業家德索薩(Aron D'Souza)於2023年創辦，獲得科技創投家提爾(Peter Thiel)與川普總統長子小川普旗下風險投資公司「1789資本」(1789 Capital)資助，賽事主辦單位「增強集團」(Enhanced Group)銷售胜肽及各類補充劑，記錄並研究禁藥對運動員的影響。

德索薩表示，這項賽事的目的是透過「公開、負責和符合倫理的方式」，探索運動能力提升，進而倡導「在安全、負責與臨床監督的情況下使用增強劑」，強調公司並不提倡濫用禁藥。

增強運動會吸引多位著名頂尖選手參與，包括美國奧運游泳金牌得主米勒(Cody Miller)、曾締造男子100公尺自由式世界紀錄的阿姆斯壯(Hunter Armstrong)，以及英國奧運銀牌泳將普羅德(Ben Proud)等。

美國短跑名將克利(Fred Kerley)三度獲得世界冠軍、兩度站上奧運頒獎台，今年3月因錯過藥檢而遭世界田徑總會禁賽兩年，轉而參加本次賽事；不過，阿姆斯壯與克利強調，他們未在這場賽事中使用禁藥。

杏林與體壇廣泛批評此賽事，瑞士洛桑大學醫學系教授巴吉思(Aaron Baggish)曾在波士頓與運動隊伍合作20多年，禁藥運動會主辦單位曾邀他擔任賽事醫師，但他立即拒絕。