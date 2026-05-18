「造山者」紐約放映 回望台半導體奮鬥史

台灣紀錄片「造山者－世紀的賭注」17日在紐約世界日報舉行放映會，導演蕭菊貞(左六)、製片蔣顯斌(左五)與部分觀眾映後合影。(記者馬雯婷／攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處與世界日報 合作，17日在世界日報紐約社文化藝廊舉辦紀錄片「造山者－世紀的賭注」放映會，導演蕭菊貞、製片蔣顯斌等應邀出席映後座談。此次為該片今年美國巡迴放映首站，吸引僑界、科技界及社區民眾到場觀影。多位觀眾映後表示深受感動，感謝影片將台灣半導體產業背後一群「無名英雄」的奮鬥歷史呈現在世人面前。

「造山者」紀錄片深入訪談逾80位產業關鍵人物及歷史見證者，呈現台灣如何從資源有限的小島，在全球科技競逐中蛻變為世界晶片製造重鎮。駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢介紹，影片去年11月曾在曼哈頓時報廣場放映，許多觀眾看後深受觸動，她亦希望進一步把這部影片帶給更多僑胞與美國觀眾。

張麗賢指出，紐約是今年美國放映行程的第一站，世界日報也是紐約首場合作放映單位，希望透過影片讓更多人理解台灣半導體產業的發展歷程，並促進美台之間更深層的理解與雙邊關係。

導演蕭菊貞在映後座談表示，影片不只講書半導體產業鏈與科技人的故事，更深層講的是台灣命運如何與國際社會緊密相連。她說，台灣今日在全球科技產業中的位置，「不是天上掉下來的幸運」，而是一代又一代人長期努力、冒險與堅持的結果，希望影片能夠「拋磚引玉」，讓更多人珍惜這段不應被遺忘的歷史。 台灣紀錄片「造山者－世紀的賭注」17日在紐約世界日報舉行放映會，駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢希望透過影片讓更多人理解台灣半導體產業的發展歷程，並促進美台之間更深層的理解與雙邊關係。(記者鄭怡嫣／攝影)

製片蔣顯斌表示，製作這部片是向過去致敬，向未來發問。科技的進步相當無情，棒棒相連，而台灣接下的這一棒是很有份量的。

現場觀眾也踴躍分享觀影感受。一名86歲、來美已60年的台裔女性表示，她覺得自己「很幸運」能看到這段歷史被講述，感謝影片說出這些無名英雄的奮鬥史，「讓全世界知道」。另一名觀眾表示，影片中令他印象最深的是李國鼎、孫運璿等前輩對整個行業的遠見與投入。

世界日報紐約社社長張宗智表示，今年適逢世界日報創刊50周年，而台灣半導體產業的發展歷程也與報社服務海外華人社群的時間軸相近。世界日報很榮幸能與經文處合作，提供場地舉辦今年美國首場放映，未來也希望透過更多類似的放映、座談與公共文化活動，持續連結讀者與社區。

駐紐約台北文化中心主任桂業勤、紐約華僑文教服務中心主任王怡如、副主任王鈺淇等出席了此次活動。本活動由華航、長榮公司及XXX(待查)協辦。