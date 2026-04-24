司法部簽令 醫用大麻改列三級管制品 批評者指為「大麻巨頭減稅」

代理司法部長布蘭奇23日簽署行政命令，將醫療用大麻從一級管制藥品降級為監管較寬鬆的三級管制藥品。目前全美共有40州允許販售醫療用大麻。圖為可合法銷售的大麻製品。(美聯社)

代理司法部 長布蘭奇（Todd Blanche）23日簽署行政命令，將各州許可的醫療用大麻 重新歸類為「低風險藥物」。儘管該命令並未允許聯邦法律將大麻合法用於醫療或娛樂用途，但它確實改變了大麻監管方式，獲許可的醫療用大麻，得以從一級管制藥品降級為監管較寬鬆的三級管制藥品。目前全美共有40州允許販售醫療用大麻。

美聯社報導，這項重大政策轉變具有歷史意義，符合倡議者長期推動方向；倡議者一直主張聯邦政府不該把大麻當成海洛因一樣的毒品對待。新政策另為獲許可的醫用大麻經營者，提供大幅稅收減免，並放寬部分大麻研究障礙。川普政府也承諾將加快腳步，更大範圍地重新為大麻分類，並訂6月下旬舉行聽證會。

布蘭奇23日表示，司法部正在兌現川普總統承諾，讓國人獲得更多醫療服務機會。他說：「此次重新分類，將允許對大麻安全性和有效性進行研究，為患者提供更佳護理，提供醫生更可靠信息。」

此令明確規定，大麻研究人員不會因為研究獲州府許可的大麻或大麻衍生產品而受罰。該令也首次允許獲州府許可的醫用大麻公司，在聯邦稅中扣除營業費用。

美國大麻和商業大麻貿易協會（American Trade Association for Cannabis and Hemp）主席布朗斯坦（Michael Bronstein）聲明指出，這項行政命令是「50多年來聯邦政府大麻政策最大進展」，「它承認了國人長期明白事實：大麻是藥物。」

但批評人士認為，川普政府這項決定是在為「大麻巨頭減稅」。反對大麻合法化人士、「明智對待大麻」（Smart Approaches to Marijuana）組織執行長薩貝特（Kevin Sabet）表示，雖然大麻研究是必要的，但增進對大麻的了解有很多方法，根本不必為大麻巨頭減稅，也不必向社會大眾傳遞有關大麻危害的混亂資訊。

薩貝特指出，「我們現在面對的是史上最支持毒品的政府。政策現在其實是由大麻公司執行長、迷幻藥投資者和吸毒的播客主播們來決定。」