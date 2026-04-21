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多州糧食券禁買糖果汽水 各地新規不同

編譯周芳苑／綜合報導
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全美許多地區的糧食券使用者，面臨不能買糖果和汽水的複雜新規。(美聯社)
全美許多地區的糧食券使用者，面臨不能買糖果和汽水的複雜新規。(美聯社)

全美越來越多州試圖對又稱糧食券的補充營養援助計劃(SNAP)設限、禁買糖果、汽水等有害身體健康的食品；迄今近20州獲聯邦授權，可自行修改相關規定，其中10州已開始實施購買品項設限的新規，多半是共和黨州，

華盛頓郵報報導，全美許多地區的零售商和低收入消費者正面臨複雜新規，數百萬人持糧食券購買的食品範圍大幅改變。

在愛荷華州，反飢餓倡議人士最近強調，一些冷三明治和格蘭諾拉麥片棒(granola bars)可能被排除在糧食券可購買的食品清單之外。愛達荷州議員也說，雖有糖果禁令，但KitKats 和Twix巧克力因含麵粉而被排除在禁令外。某些州糧食券用戶對於運動飲料和某些口味的碳酸飲料，也被納入禁買之列大感訝異。

衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)及其盟友致力因應慢性病導致美國人過早死亡的問題，主張聯邦資金不該幫助人們購買有害健康、導致肥胖的商品。川普政府也不斷敦促各州禁止用糧食券買汽水和糖果。

但根據對獨立雜貨店和便利商店團體、店家、反飢餓倡議者、糧食券使用者和其他人士所進行的20多個訪談顯示，政府對糧食券進行改革，造成一系列複雜、有時違反直覺的新限制。

有些糧食券使用者支持新限制，有些則表示自己因貧窮而感到被歧視；另有些參與者最近加入訴訟，希望阻止五州對糧食券使用設限，他們認為新規不合法，並且讓弱勢者賴以生存的糧食券變複雜。

有些零售商對於哪些特定商品不符糧食券規定，採取不同做法。針對哪些商品符合資格，不僅因州而異，也因商店而異。

全國雜貨商協會(National Grocers Association)副總裁強納森(Stephanie Johnson)說，有些雜貨商為保有SNAP許可證，對於可買哪些食品特別嚴格，有些雜貨商則力求更精準。

在不均衡的推廣下，如何定義健康食品、提供營養豐富且價格合理的膳食同時推行系統性變革，存在分歧。

一位不具名政府官員稱，川普政府已與食品業團體及相關人士會面，提議與食品業合作制定聯邦標準，但遭到拒絕。

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華盛頓郵報 糧食券

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