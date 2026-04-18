降低延誤 芝加哥歐海爾機場將減少300個航班

旅客3月24日在芝加哥歐海爾機場排隊等待安檢。(美聯社)

聯邦官員16日宣布，為減少航班延誤，2026年夏季最繁忙的日子裡，芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)將每天減少約300個航班。

「如果你預訂了機票 ，我們希望你和你的家人能夠先確認好，你的旅程不會受到無止盡的延遲和取消的影響」，聯邦運輸部部長達菲(Transportation Secretary Sean Duffy)在聲明中表示。

歐海爾國際機場是全美航班數量最多的機場，2025年其航班延誤紀錄在全美更是名列前茅。

根據運輸部和聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)的數據，2026年夏季高峰日計畫要起飛的航班數量超過3080架次，比2025年同期成長了14.9%。同時，航空交通管制員也要應付因施工工程而導致的滑行道封閉問題。

在命令草案中，聯邦政府 指出，美國航空(American Airline)和聯合航空 (United Airlines)都宣布了在歐海爾國際機場進行擴建，而這可能導致2026年夏季航班因此出現嚴重延誤的情況，並限制機場應對預期客流量的能力。

達菲表示，原計畫目前顯得很不切實際且將超出機場的承載能力；因此，歐海爾的航班數量將會被限制在最多2708架次；儘管如此，這也仍然略高於2025年夏季高峰期其計畫起飛的2680架次。達菲指出，這樣做「將減少延誤，讓繁忙的夏季旅行季更加輕鬆」。

而在機場一周中客流量較低的日子裡，由於原本就安排了較少的航班，因此需要取消的航班數量也會相應減少。通常情況下，每周二、周三和周六，是一周中航班較少的日子。

這項航班限制措施將於5月17日生效，持續至10月24日。航空公司須仔細檢查命令的具體內容，以確定需要取消多少航班，然後盡早通知乘客。

美國航空表示，FAA的這項命令一旦實施，將提高2026年夏天從歐海爾機場出遊的可靠性，並減少延誤；聯合航空則表示，感謝政府提出「一項對所有關心歐海爾機場營運成功的人來說，都合理的解決方案」。