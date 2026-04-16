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造山者紀錄片 紐約世報藝廊5/17放映 見證台灣半導體產業發展

紐約訊
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主辦單位提供
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今年適逢世界日報創刊50周年，駐紐約台北經濟文化辦事處與世界日報合作，在5月17日星期日下午3時至5時於世界日報文化藝廊舉辦《造⼭者－世紀的賭注 A Chip Odyssey》放映會，並邀請導演蕭菊貞與製⽚陳添順、蔣顯斌參加映後座談，活動免費，歡迎讀者與各界人士前往觀賞。

《造⼭者－世紀的賭注》由導演蕭菊貞及團隊耗時五年拍攝完成，訪問超過80位⾒證台灣半導體產業發展的關鍵⼈物。影⽚深刻呈現了台灣半導體產業如何從零開始，在國際孤⽴、經濟困頓的1970年代，⼀群平均年齡不到30歲的年輕⼯程師，背負著「只許成功，不許失敗」的國家使命，遠赴美國RCA取經，將改變台灣命運的科技種⼦帶回這⽚⼟地。

製⽚⼈陳添順表⽰：「我出⾝科技產業，深知台灣半導體的成功並⾮憑空⽽來，⽽是幾代⼈憑著信念與毅⼒，⼀步⼀腳印打造出來的。那些當年投⾝不確定未來的年輕⼯程師，為的不是名利，⽽是對這⽚⼟地的責任與情感。《造⼭者》要讓世界看⾒這些默默為國家奮⾾的無名英雄，證明我們的成就，是⽤五⼗年才累積出來的。」

《造山者》一片放映⽇期時間為5⽉17⽇(周日)下午3時至5時，地點難紐約市皇后區白石鎮世界日報三樓禮堂141-07 20th Ave. 3FL, Whitestone, New York, NY 111357。活動免費，請預先報名以便保留座位。報名方式以電郵： [email protected]，電話(212)697-6188，分機1。

贊助單位：世界日報、駐紐約台北經濟⽂化辦事處、 中華航空、⻑榮航空。

世界日報 紐約市

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