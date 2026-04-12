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緩解更年期症狀 食藥局推薦荷爾蒙療法 雌激素貼片需求激增

編譯盧炯燊／綜合報導
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FDA改變政策後，緩解更年期症狀的雌激素貼片一夜之間需求激增，甚至引發搶購潮。(...
FDA改變政策後，緩解更年期症狀的雌激素貼片一夜之間需求激增，甚至引發搶購潮。(路透)

食品與藥物管理局(FDA)去年7月態度急轉彎，公開稱讚激素替代療法(HRT) 是「可以救命」，更在11月取消長期以來針對 HRT的安全警告；用於緩解更年期症狀的雌激素貼片，一夜之間需求激增，甚至引發搶購潮。業界表示，這種搶購潮可能會持續長達3年。

路透報導，美國每年有超過100萬名女性進入更年期，或會出現情緒波動、潮熱及睡眠障礙等情況，為此多會尋求使用雌激素貼片作為HRT。這些貼片可將雌激素直接通過皮膚輸送到血液裡，但FDA一直指這種療法存在致癌風險，建議婦女們不要接受。

然而局長馬卡里(Marty Makary)去年7月推翻先前對 HRT 的警告，指科學證據證明所謂致癌風險有誤，更於同年11月取消安全警告。

根據健康數據分析公司Truveta對全國電子健康記錄資料庫的數據分析顯示，FDA 改變立場後，HRT雌激素貼片銷量突然激增。

Truveta指出，近年來使用各種賀爾蒙療法的婦女不斷上升，其中增幅最大的是使用雌激素貼片，自2023 年以來增長184%。

瑞士製藥商山德士(Sandoz)發言人表示，FDA取消安全警告後，造成空前的需求，目前無法完全滿足。有需要的婦女們為了找到雌激素貼片，不得不奔波於各大藥房。

紐約大學醫學院助理教授戈達德(Gillian Goddard)說，20年來只有不到5%的女性接受激素治療，現在需求突然持續增長，但擴大藥物生產規模並不像看起來那麼容易。

因為雌激素貼片屬於利潤率較低的仿製藥，藥廠缺乏動力快速投資建造新的生產線或設施，即使要建造新設施可能需時數年，長期供應合約也會窒礙藥廠快速調整生產力，以應對需求變化。

哥倫比亞大學婦產科專家羅瑟(Mary Rosser)則認為，FDA是有辦法緩解短缺問題的，包括要求藥廠商建立更多元化的備用供應鏈、強制執行最低庫存等。

FDA拒絕就這些方案置評。供不應求下，業界及藥廠相信這種搶購潮至少還會持續3年。

FDA

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