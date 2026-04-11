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全美亞太裔女性薪資 印裔、台裔最高 韓裔、中國裔、日裔為4到6名

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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長久以來，女性員工的薪資不及男性，圖為新罕州一家槍械廠的女性員工。(路透)
長久以來，女性員工的薪資不及男性，圖為新罕州一家槍械廠的女性員工。(路透)

全美亞太裔婦女論壇(NAPAWF)指出，亞裔女性因為薪資較低，往往需要「多工作幾個月」，才賺得到白人男性一整年的收入，根據人口普查數據顯示，全美亞太裔(AANHPI)女性整體平均薪資約為白人男性的83%，而亞裔族群間也有極大差距，成為當前薪資不平等的重要議題。

同時關注多項議題、從事社區組織與政策倡議的NAPAWF表示，「模範少數族裔」迷思長期掩蓋內部差異。實際上，亞裔女性薪資對比白人男性所得分布從約0.4至1.17不等。以族群來看，印度裔女性收入最高，約為白人男性的1.17倍；台裔亦高於平均。韓裔、中國裔與日裔大致接近白人男性水準(約0.9至1.0)。相較之下，菲律賓裔約0.8，越南裔約0.6至0.7，而孟加拉裔、緬甸裔與阿富汗裔則僅約0.5甚至更低，顯示同為亞裔，收入差距可達兩倍以上。

這項根據2024年美國社區調查數據分析，薪資相對白人男性最高的前十大亞裔女性族群依序為：印度裔、台裔、斯里蘭卡裔、韓裔、中國裔、日裔、斐濟裔、菲律賓裔、馬來西亞裔及寮國裔。

印度裔、台裔與斯里蘭卡裔女性薪資較高，主要源於多重結構性優勢。這些族群多透過技術移民進入美國，具備高學歷與專業背景，形成「篩選效應」。此外，她們多集中於科技、醫療與金融等高薪產業，且碩博士比例高，提升整體收入水平。而來自城市中產階級背景與穩定的全職就業型態，也進一步拉高平均薪資。

此外，薪資不平等亦牽動其他社會議題。研究指出，超過130萬名AANHPI女性居住於已限制或可能限制墮胎權的州份，經濟能力不足者更難取得醫療資源，進一步影響其經濟自主與生活選擇。

全美亞太裔婦女論壇關注多項議題、從事社區組織與政策倡議。(NAPAWF官方臉書)
全美亞太裔婦女論壇關注多項議題、從事社區組織與政策倡議。(NAPAWF官方臉書)

位於芝加哥的NAPAWF為提升社會關注，多個組織將於13日舉辦線上論壇「Bridging the Gap」(報名網站：napawf.org/equalpay/)，邀請政策與勞工權益領域代表參與，包括國會議員孟昭文、全國婦女法律中心執行長Fatima Goss Graves等人，共同探討縮小薪資差距的對策。

專家呼籲，未來政策與公共討論應更精準回應不同族群需求，透過教育、就業與勞動保障改革，縮小差距，推動更具實質意義的薪資平權。

移民 韓裔 印度

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