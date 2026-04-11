福來雞 中國學生求簽證好運 check files「諧音哏」反映焦慮不安

中國留學生在等待簽證期間，喜歡到福來雞用餐，求個好彩頭。（本報資料照片）

在維吉尼亞州 北部近期一場華裔喜劇表演，主持人問觀眾最愛吃什麼，全場吶喊「Chick-fil-A！」主持人打趣回應：「你們還沒抽中H-1B簽證 ，對吧？」惹得全場爆笑。這個哏在旅美中國留學生圈子裡，幾乎人人心領神會，但這股幽默背後其實反映留學生對簽證申請的焦慮不安。

美聯社報導，福來雞(Chick-fil-A)在中國並無分店，但前往該店吃個雞肉三明治卻意外成為旅美中國學生祈求增添簽證運氣的方式，主因是「福來雞」的發音與英文「檢查文件」(check files)相近。

在華人 文化中，諧音向來被當作吉兆或凶兆，從平安夜吃蘋果(平安)、新娘手捧生菜花束(生財)，到忌諱數字四(死)，諧音哏早已融入日常生活。

福來雞求好運的哏，更成為異鄉學子的精神慰藉；這股熱潮在社群媒體上尤其明顯，有人將福來雞的標誌印在杯墊上，有人利用十字繡吊飾鑰匙圈，還有人直接改變自己的社群頭像，甚至福來雞招牌的紅色改成象徵綠卡的顏色。

留學生圈子流傳著「去吃福來雞就能抽中H-1B」的都市傳說，「大家當然都知道是開玩笑，但每年一到抽籤季，還是會有不少人去吃福來雞強運。」

現居德拉瓦州的人工智慧(AI)軟體工程師周易祿(Zhou Yilu，音譯)自述14年前以學生身分來美，輾轉持有四種簽證，屢次被要求補件，其中一次甚至在期限前幾天才獲准。他說：「吃完福來雞之後，感覺離綠卡又近了一步。」

求簽證好運的需求甚至催生新興產業，小紅書上有人接案前往北京香火鼎盛的雍和宮(Lama Temple)，依照客戶提供的詳細個人身份資料祈福，並將代購的加持香灰串珠手鏈寄往美國。一名代理祈福者說：「我尊重他們，他們有需求，我提供服務，我真心祝福他們一切順利。」

求好運趨勢的背後實為辛苦的簽證申請過程，2024年至少4萬6000名中國學生和勞工取得H-1B簽證，占總人數的11.7%，僅次於印度。

川普政府數月前突然宣布大漲H-1B簽證費用，之後雖然改為僅適用新申請者，但政策反覆讓留學生更焦慮不安。