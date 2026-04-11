高250呎超越巴黎 川普「美版凱旋門」設計曝光

川普擬在華府興建全新凱旋門，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與皇冠，兩側有雄鷹環繞，並由四隻獅子守護，整體外觀以鍍金呈現。(美國藝術委員會)

即使計畫從構思開始就一直備受爭議，川普總統仍決心打造一座「美版凱旋門」，作為獨立250周年獻禮。聯邦政府 10日正式公布250呎高拱門的最新視覺效果圖。

華盛頓郵報報導，內政部 10日向美國藝術委員會(Commission of Fine Arts)提交凱旋門的視覺效果圖。根據10日發布的設計方案，該紀念建築將採用華麗風格，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與皇冠，兩側有雄鷹環繞，並由四隻獅子守護，整體外觀以鍍金呈現。

川普擬在華府興建全新凱旋門，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與皇冠，兩側有雄鷹環繞，並由四隻獅子守護，整體外觀以鍍金呈現。(美國藝術委員會)

美國藝術委員會公布的12頁規畫文件顯示，這座凱旋門自基座至雕像火炬頂端高度約250呎。建築兩側將以金色字樣刻上「One Nation Under God」與「Liberty and Justice for All」。

該委員會具有審查哥倫比亞特區內所有建築「設計和美學」的權力，批准權則屬國會。該委員會將於16日舉行會議審查相關設計，川普早前已在委員會內安插「自己人」。

川普擬在華府興建全新凱旋門，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與皇冠，兩側有雄鷹環繞，並由四隻獅子守護，整體外觀以鍍金呈現。(美國藝術委員會)

華郵早前報導，川普考慮過不同尺寸的拱門，但偏愛大規模建造計畫，認為大拱門會給人留下深刻印象，「250英呎高對應250周年」是最合理的設計，這個高度將超過164呎高的巴黎凱旋門，以及世界各地的其他紀念拱門。川普今年1月表示，「我希望它是所有紀念拱門中最大的， 因為我們是最大、最強大的國家。」

拱門選址位於波多馬克河(Potomac River)對岸的阿靈頓，林肯紀念堂與阿靈頓國家公墓之間的紀念園環(Memorial Circle)上，與林肯紀念堂、華盛頓紀念和與國會大廈相遙望。

建築及歷史保護人士警告，如此巨大高度是林肯紀念堂(約100呎)的兩倍半，聳立在阿靈頓國家公墓前方，除扭曲紀念初衷還阻礙行人視線。

哈里森設計公司繪製的拱門視覺效果圖，高度約250呎，拱門上方將鎘刻金色銘文「上帝之下的一個國家」，頂部是自由女神像，底部兩側各有一尊金色獅子雕像。(美聯社)

退伍軍人及歷史保護團體2月入提告川普政府，認為拱門建造計畫會遮擋阿靈頓國家公墓的主要景觀。政府監督組織「公共公民」(Public Citizen)也尋求阻止該項目，民主黨上個月也加入訴訟行列。

川普面對這些法律挑戰並不在乎，日前在白宮 向記者說，「一切進展都會順利，我們的退伍軍人應該會喜歡它」。川普曾指出，美國早在約200年前就構想興建類似紀念建築，但因美國內戰而中斷。他在今年2月表示，「後來在1902年幾乎又要動工，但最終仍未實現」。

白宮和哈里森設計公司尚未就該項目及其建造成本等問題作出回應。