我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會前安排鄭習會 WSJ社論示警：川普勿上當

賀錦麗「考慮」參加2028年總統大選 批川普削弱美國

高250呎超越巴黎 川普「美版凱旋門」設計曝光

編譯盧炯燊、特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普擬在華府興建全新凱旋門，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與...
川普擬在華府興建全新凱旋門，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與皇冠，兩側有雄鷹環繞，並由四隻獅子守護，整體外觀以鍍金呈現。(美國藝術委員會)

即使計畫從構思開始就一直備受爭議，川普總統仍決心打造一座「美版凱旋門」，作為獨立250周年獻禮。聯邦政府10日正式公布250呎高拱門的最新視覺效果圖。

華盛頓郵報報導，內政部10日向美國藝術委員會(Commission of Fine Arts)提交凱旋門的視覺效果圖。根據10日發布的設計方案，該紀念建築將採用華麗風格，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與皇冠，兩側有雄鷹環繞，並由四隻獅子守護，整體外觀以鍍金呈現。

川普擬在華府興建全新凱旋門，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與...
川普擬在華府興建全新凱旋門，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與皇冠，兩側有雄鷹環繞，並由四隻獅子守護，整體外觀以鍍金呈現。(美國藝術委員會)

美國藝術委員會公布的12頁規畫文件顯示，這座凱旋門自基座至雕像火炬頂端高度約250呎。建築兩側將以金色字樣刻上「One Nation Under God」與「Liberty and Justice for All」。

該委員會具有審查哥倫比亞特區內所有建築「設計和美學」的權力，批准權則屬國會。該委員會將於16日舉行會議審查相關設計，川普早前已在委員會內安插「自己人」。

川普擬在華府興建全新凱旋門，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與...
川普擬在華府興建全新凱旋門，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與皇冠，兩側有雄鷹環繞，並由四隻獅子守護，整體外觀以鍍金呈現。(美國藝術委員會)

華郵早前報導，川普考慮過不同尺寸的拱門，但偏愛大規模建造計畫，認為大拱門會給人留下深刻印象，「250英呎高對應250周年」是最合理的設計，這個高度將超過164呎高的巴黎凱旋門，以及世界各地的其他紀念拱門。川普今年1月表示，「我希望它是所有紀念拱門中最大的， 因為我們是最大、最強大的國家。」

拱門選址位於波多馬克河(Potomac River)對岸的阿靈頓，林肯紀念堂與阿靈頓國家公墓之間的紀念園環(Memorial Circle)上，與林肯紀念堂、華盛頓紀念和與國會大廈相遙望。

建築及歷史保護人士警告，如此巨大高度是林肯紀念堂(約100呎)的兩倍半，聳立在阿靈頓國家公墓前方，除扭曲紀念初衷還阻礙行人視線。

哈里森設計公司繪製的拱門視覺效果圖，高度約250呎，拱門上方將鎘刻金色銘文「上帝...
哈里森設計公司繪製的拱門視覺效果圖，高度約250呎，拱門上方將鎘刻金色銘文「上帝之下的一個國家」，頂部是自由女神像，底部兩側各有一尊金色獅子雕像。(美聯社)

退伍軍人及歷史保護團體2月入提告川普政府，認為拱門建造計畫會遮擋阿靈頓國家公墓的主要景觀。政府監督組織「公共公民」(Public Citizen)也尋求阻止該項目，民主黨上個月也加入訴訟行列。

川普面對這些法律挑戰並不在乎，日前在白宮向記者說，「一切進展都會順利，我們的退伍軍人應該會喜歡它」。川普曾指出，美國早在約200年前就構想興建類似紀念建築，但因美國內戰而中斷。他在今年2月表示，「後來在1902年幾乎又要動工，但最終仍未實現」。

白宮和哈里森設計公司尚未就該項目及其建造成本等問題作出回應。

白宮 聯邦政府 內政部

上一則

應對校園槍擊 多州引進無人機 具破窗、攻擊能力

下一則

分銷模式涉壟斷損害消費者 司法部要查NFL

延伸閱讀

獅鷹環繞 金光閃耀 川普華府凱旋門設計曝光

獅鷹環繞 金光閃耀 川普華府凱旋門設計曝光
聯邦法院阻建宴會廳 白宮以國安為由提緊急上訴

聯邦法院阻建宴會廳 白宮以國安為由提緊急上訴

川普爭取預算1.52億 重建惡魔島為聯邦監獄

川普爭取預算1.52億 重建惡魔島為聯邦監獄
紀念建國250周年 紐約公共圖書館推「我們的人民」計畫

紀念建國250周年 紐約公共圖書館推「我們的人民」計畫

熱門新聞

洪樂潼成立的公司Axiom Math，目前傳出已於獲得2億美元融資，公司市值估計達到16億美元。(圖取自領英網頁)

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

2026-04-06 01:37
根據川普總統第一任內簽定「美加墨貿易協定」，對三國之間的專業人員出入境有特別規定的簽證。(路透)

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

2026-04-04 22:40
美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路透)

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

2026-04-09 20:46
川普女兒伊凡卡。(美聯社)

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

2026-04-09 14:09
伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼(中)。(美聯社資料照)

挺伊朗政權還在美炫富 蘇雷曼尼姪女綠卡遭撤被拘留

2026-04-04 13:40
舊金山氣候溫和，生活氛圍友善。(路透)

他盤點華人最適合定居城市 舊金山氣候溫和、這裡生活成本低

2026-04-04 19:55

超人氣

更多 >
全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名
中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網
起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓
獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡
拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥

拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥