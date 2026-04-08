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在伊拉克遭真主黨旅綁架美國女記者 獲釋

編譯彭馨儀／綜合報導
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伊拉克民兵組織「真主黨旅」官員7日透露，上個月在巴格達街頭被綁架的美國記者謝莉·...
伊拉克民兵組織「真主黨旅」官員7日透露，上個月在巴格達街頭被綁架的美國記者謝莉·基特爾森已經獲釋。圖為「真主黨旅」4月7日所公布的基特爾森影像。(路透)

兩名親伊朗民兵組織「真主黨旅」(Kataib Hezbollah)官員7日透露，上個月在巴格達街頭被綁架的美國記者謝莉·基特爾森(Shelly Kittleson)已經獲釋。

美聯社報導，匿名官員表示，釋放基特爾森的交換條件是伊拉克政府願意釋放拘留的六名真主黨旅成員。

真主黨旅安全主官阿薩夫(Abu Mujahid al-Assaf)在Telegram發文指出，決定釋放基特爾森，條件是她必須立即離開伊拉克。

美國國務院尚未對此回應。一般來說，國務院不會在被綁架的公民移交給美國政府或安全離開該國之前確認消息。

基特爾森的母親在威斯康辛州霍雷布山(Mount Horeb)表示，聯邦調查局(FBI)幹員還在她家，她也不知道女兒是否已獲釋。

現年49歲的基特爾森是自由撰稿記者，在被綁架前在國外生活多年，以羅馬為據點，主要在中東尤其是伊拉克與敘利亞深入採訪。

被綁架前，她再次進入伊拉克，國務院曾多次警告有危險，但她不願離開。

伊拉克官員表示，綁架事件涉及兩輛汽車，其中一輛在巴格達西南方的巴比倫省(Babil)哈斯瓦鎮(al-Haswa)附近被追捕時發生車禍。隨後，基特爾森被轉移到另一輛車。

美國和伊拉克都曾指控真主黨旅是幕後黑手，真主黨旅沒有承認，但先前曾被指控綁架外國人。

據安全官員透露，一名隸屬親伊朗武裝團體「人民動員」(Popular Mobilization Forces，PMF)成員受命與綁匪溝通，確保基特爾森獲釋。 「人民動員」名義上受伊拉克軍方控制，但這名成員在與真主黨旅領導層溝通時卻遭遇困難。

「主要挑戰在於，真主黨旅的領導人，特別是各營的指揮官，目前沒有人知道他們到底在哪裡，因此與他們建立聯繫的過程極其複雜，」安全官員說，「我們只知道這些領導人已經轉入地下，所有對外聯絡管道幾乎中斷，因為他們害怕成為攻擊目標」。

國務院 真主黨 伊朗

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