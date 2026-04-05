３年前因年紀遭停職 98歲法官如今要法院還她工作

現年98歲的聯邦巡迴上訴法官紐曼，三年前因年事過高被禁止審理案件至今。然而卻沒有任何法庭認定她無行為能力，她現在正請求最高法院介入並評估她被剝奪正當程序權利的主張。(美聯社)

聯邦巡迴上訴法院法官寶琳·紐曼(Pauline Newman)，三年前因其高齡引發不適任調查，被禁止審理案件至今。然而卻沒有任何法庭認定紐曼無行為能力，她現在正請求最高法院介入並評估她被剝奪正當程序權利的主張。

國家公共電台(NPR)報導，紐曼1984年獲雷根總統任命，進入聯邦巡迴上訴法院，尤其擅長專利法案件。與紐曼一起工作了22年的前法官米歇爾(Paul Michel)表示，紐曼「非常聰明、非常勤奮、非常獨立。然而她撰寫意見書的速度很慢，造成部分法官的不滿；而且她比別的法官更常提出異議，這也激怒了一些法官。」

這些嫌隙於2023年3月聯邦巡迴上訴法院首席法官發起調查時達到頂峰，當時紐曼已經95歲。上訴法院希望了解她是否仍然適任，但紐曼拒絕參加法院要求的體檢，她提出自己的醫生所開的健康證明，最後仍以身心衰弱為由被強制停職，不得審理新案。

紐曼本月請求最高法院裁斷她是否被剝奪正當程序權利，但一個負責審理有關司法行為和殘疾申訴的內部委員會在3月24日的一項裁決中駁回此申訴，他們的裁決指出紐曼仍在法院大樓內擁有辦公室、雇用一名法律助理，並領取薪水和福利，「既然紐曼法官仍保有其職位，就不可能被剝奪該辦公室或官職的財產權益。」

紐曼的律師維奇歐尼(John Vecchione)表示認為她無能力履行司法職責簡直是無稽之談，且「坐冷板凳」的時間似乎過長，「我的意思是有的法官性騷擾、捏造費用、各種欺騙行為、酗酒，這些人禁止審理案件的時間都沒有像紐曼法官一樣那麼久，更何況她沒有做錯任何事。」

據前同事透露，紐曼在這段期間依然一直在參加會議、法律活動、寫作，在她律師團隊最近製作的一段影片中，她表示自己在為原則而戰，「這很荒謬，我不該屈服，也不該讓司法界的同事開創先例，可以欺凌、恐嚇並逼走他們不喜歡的、撰寫異議意見的同事。」

此事件也引發司法系統高齡化的關注，據聯邦法院數據，聯邦法官平均年齡為69歲，而且其中三成以上超過75歲。