我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲婚禮日期出來了 選在今年唯一落在13日的星期六

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

歐記健保漲翻天 逾50歲民眾延後身體檢查

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐記健保政府補貼到期後，許多接近退休年齡的投保人決定等年滿65歲、符合聯邦醫療保...
歐記健保政府補貼到期後，許多接近退休年齡的投保人決定等年滿65歲、符合聯邦醫療保險「紅藍卡」資格後，再安排體檢。圖為一名婦女正在做乳房X光檢查。(路透)

「可負擔健保法」(Affordable Care Act，俗稱歐記健保)保費聯邦補助去年底到期後，保費漲幅甚至可能高達三倍，眾多年齡介於50至64歲之間的成年人因此決定延遲就醫或檢查。病患權益倡議人士、醫生和衛生政策研究人員表示，延誤就醫不僅會危及身體健康，健康問題惡化所導致的更大醫療成本，最終也將由全體納稅人承擔。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，歐記健保(Obamacare)約一半受保者年齡介於50至64歲，政府補貼到期後，最接近退休年齡群體保費漲幅最大。羅德島州居民加爾文(John Galvin)最近剛退休，該做大腸鏡檢查的他已決定等到12月年滿65歲、符合聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)資格後，再安排檢查。

加爾文說，今年他的歐記健保保費漲了三倍，達2460元，約佔他收入三分之一；他的自付額為2700元，檢查費用近3000元，這表示大部分診斷費用須由他承擔，他實在「吃不下來」。事實上，加爾文的妻子南希也打算延後幾年，等65歲符合Medicare資格才去做昂貴的CT掃描。

曾在歐巴馬和拜登政府任職的衛生政策顧問舒貝爾(Jessica Schubel)表示，「就醫需求被大量積壓或不被滿足，Medicare將不得不花費巨資來處理因此衍生的治療費用。」

共和黨策士、阿特拉斯戰略集團(Atlas Strategy Group)負責人凱勒(Gregg Keller)坦承，這個問題持續具有政治意義，期中選舉在即，尤其影響投票率很高的老年人。他說：「負擔能力顯然是個議題，醫療保健價格會有影響嗎？當然會。」

密西根大學2024年民調發現，即使在補助到期前，醫療、養老院和處方藥費用，就已是50歲以上國人最關心的健康議題之一。密西根大學家庭醫生兼衛生政策研究員阿亞尼安(John Ayanian)表示，老年患者都在想辦法支付醫療費用；有些年過六旬者很可能直接放棄歐記健保，「等於是在賭博」。

美國退休人員協會(AARP)公共政策高級副總裁韋爾(Alan Weil)表示，那些放棄健保或延至65歲才接受治療的人，現在或許能省錢，但以後可能會讓他們和納稅人付出更高代價；「那些因為補貼減少而努力省下的錢，很可能最終轉化為更高的Medicare成本。」

羅德島州 歐記健保 保費

上一則

油價飆升 亞馬遜將對第三方賣家 加收3.5%附加費

下一則

AI精修售屋照太美了 買家看房「幾分鐘就閃人」

延伸閱讀

聯邦削減醫保補助波及45萬紐約人 議員提案州府全額買單

聯邦削減醫保補助波及45萬紐約人 議員提案州府全額買單
聯邦刪醫保補助波及45萬紐約人 議員提案州府買單

聯邦刪醫保補助波及45萬紐約人 議員提案州府買單
退休族紅藍卡福利驚人 聯邦政府去年撥款高達2.7兆

退休族紅藍卡福利驚人 聯邦政府去年撥款高達2.7兆
檢查費飆七成、保費月漲千元 醫保還有用嗎？

檢查費飆七成、保費月漲千元 醫保還有用嗎？

熱門新聞

陸軍參謀長喬治檔案照。（美聯社）

赫塞斯要求陸軍參謀長辭職 立即退休

2026-04-02 17:38
根據川普總統第一任內簽定「美加墨貿易協定」，對三國之間的專業人員出入境有特別規定的簽證。(路透)

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

2026-04-04 22:40
伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼(中)。(美聯社資料照)

挺伊朗政權還在美炫富 蘇雷曼尼姪女綠卡遭撤被拘留

2026-04-04 13:40
專業技職人才需求量大，圖為印第安納州的一家數據中心。（路透檔案照）

這技術工年薪26萬 無須大學文憑 像大聯盟選秀一樣搶手

2026-04-02 11:56
華府司法部3月31日表示，一對華裔夫婦因竊取研究機密而被撤銷美國公民身分。(路透)

華裔夫妻竊醫療機密 法院註銷美公民身分

2026-04-02 16:56
示意圖。（取自123RF）

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

2026-03-30 13:11

超人氣

更多 >
TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動

美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動