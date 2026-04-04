歐記健保漲翻天 逾50歲民眾延後身體檢查

歐記健保政府補貼到期後，許多接近退休年齡的投保人決定等年滿65歲、符合聯邦醫療保險「紅藍卡」資格後，再安排體檢。圖為一名婦女正在做乳房X光檢查。(路透)

「可負擔健保法」(Affordable Care Act，俗稱歐記健保 )保費 聯邦補助去年底到期後，保費漲幅甚至可能高達三倍，眾多年齡介於50至64歲之間的成年人因此決定延遲就醫或檢查。病患權益倡議人士、醫生和衛生政策研究人員表示，延誤就醫不僅會危及身體健康，健康問題惡化所導致的更大醫療成本，最終也將由全體納稅人承擔。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，歐記健保(Obamacare)約一半受保者年齡介於50至64歲，政府補貼到期後，最接近退休年齡群體保費漲幅最大。羅德島州 居民加爾文(John Galvin)最近剛退休，該做大腸鏡檢查的他已決定等到12月年滿65歲、符合聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)資格後，再安排檢查。

加爾文說，今年他的歐記健保保費漲了三倍，達2460元，約佔他收入三分之一；他的自付額為2700元，檢查費用近3000元，這表示大部分診斷費用須由他承擔，他實在「吃不下來」。事實上，加爾文的妻子南希也打算延後幾年，等65歲符合Medicare資格才去做昂貴的CT掃描。

曾在歐巴馬和拜登政府任職的衛生政策顧問舒貝爾(Jessica Schubel)表示，「就醫需求被大量積壓或不被滿足，Medicare將不得不花費巨資來處理因此衍生的治療費用。」

共和黨策士、阿特拉斯戰略集團(Atlas Strategy Group)負責人凱勒(Gregg Keller)坦承，這個問題持續具有政治意義，期中選舉在即，尤其影響投票率很高的老年人。他說：「負擔能力顯然是個議題，醫療保健價格會有影響嗎？當然會。」

密西根大學2024年民調發現，即使在補助到期前，醫療、養老院和處方藥費用，就已是50歲以上國人最關心的健康議題之一。密西根大學家庭醫生兼衛生政策研究員阿亞尼安(John Ayanian)表示，老年患者都在想辦法支付醫療費用；有些年過六旬者很可能直接放棄歐記健保，「等於是在賭博」。

美國退休人員協會(AARP)公共政策高級副總裁韋爾(Alan Weil)表示，那些放棄健保或延至65歲才接受治療的人，現在或許能省錢，但以後可能會讓他們和納稅人付出更高代價；「那些因為補貼減少而努力省下的錢，很可能最終轉化為更高的Medicare成本。」