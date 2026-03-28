國際鑑識權威李昌鈺家中辭世 享壽87歲

李昌鈺擁有「神探」、「現代福爾摩斯」等美譽，屢破大案，獲獎無數。(本報資料照／許振輝攝影)

國際鑑識權威、被譽為「華人神探」的李昌鈺 博士(Henry C. Lee)27日於內華達州亨德森家中安詳辭世，享壽87歲，李昌鈺一生致力於科學辦案與教學，並參與全世界許多重大案件的偵辦。

臨終前完成失蹤人口調查 重要口述新書

李昌鈺家人與其任教超過50年的紐海文大學(University of New Haven)27日聯合發布了消息。李昌鈺生前仍致力於學術研究，剛完成一本關於失蹤人口調查的口述新書，預計近期出版。他一生著作等身，出版或合著超過40本書籍。

李昌鈺1975年加入紐海文大學，創立法醫科學課程，從僅有簡單設備的小型教室，發展成國際知名、跨領域的頂尖學術單位。1998年創立鑑識科學研究所，並於2010年啟用先進設施，包括犯罪現場模擬中心與高科技鑑識實驗室。

在公共服務方面，李昌鈺曾任康乃狄克州首席鑑識官及州警鑑識實驗室主任(1978至2000年)，並於1998年至2000年間擔任公共安全廳廳長及州警總監，對美國鑑識體系發展影響深遠。

曾調查甘迺迪遇刺案、台319槍擊等大案

其職業生涯橫跨全球，曾在美國50州及46國擔任鑑識專家，與600個執法機構合作，並在各類刑事與民事案件中出庭作證逾千次，包括備受矚目的辛普森案( O.J. Simpson trial)。他亦參與多起重大案件調查，如甘迺迪總統遇刺案重啟調查、911事件鑑識工作，以及台灣的總統選舉「319槍擊案」的調查等。

腦膠質瘤舊病復發 最後十多天陷入昏迷

李昌鈺去年11月在耶魯查出了腦膠質瘤 ，已經積水。隨即與夫人蔣霞萍返回中國，進入上海瑞金醫院治療，再轉入華山醫院一個多月，後來病情穩定返美，住到維加斯家中。但病情再度復發，時好時壞，神智斷續不清，最後十多天陷入昏迷。

李昌鈺去年9月在紐約一場演講中曾說：「雖然我按照出生來算已經86歲了，但我的心理年齡只有20、30歲，有時碰到新奇的玩具，更像只有十幾歲。」

李昌鈺1938年生於中國江蘇如皋，後隨家人移居台灣，畢業於中央警官學校，22歲即升任警官隊長，創下當時最年輕紀錄。1964年赴美深造，取得紐約大學生物化學博士學位。

他一生致力教育與公共服務，曾獲30項榮譽學位，並長年捐出演講收入回饋社會。李昌鈺子女表示，父親生前謙遜，遺願表示不舉行公開追思儀式。

紐海文大學校長弗雷德里克森表示，李昌鈺對鑑識科學與執法領域的貢獻「無與倫比」，其影響將延續於無數學生與專業人士之中。

李昌鈺的門生、律師鄧洪表示，「老師臨終前兩個月，還不忘為世界留下最後的禮物，口述完成如何用現代思維破解失蹤人口案一書，該書以現代科技與鑑識思維為核心，探討如何破解失蹤人口案件，凝聚李昌鈺重要經驗與理念。鄧洪24日（周二）與李昌鈺女兒通話，得知書稿已完成。