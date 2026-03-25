華裔富豪黃馨祥稱公司生產的膀胱癌藥可治其他癌症 FDA警告：誤導

華裔生物科技億萬富翁黃馨祥稱公司出品的膀胱癌藥可治療其他癌症，被食藥局警告。(美聯社)

聯邦食品與藥物管理局(FDA )24日發出信函，警告華裔生物科技億萬富翁黃馨祥(Patrick Soon-Shiong)最近發表的誤導性言論。FDA質疑黃馨祥在一期播客節目和一則電視廣告中，聲稱他的ImmunityBio生技公司研發的膀胱癌藥物Anktiva，可治療、治癒、甚至預防其他類型癌症 。FDA發布警告後，該公司股價24日暴跌21%。

ImmunityBio生技製藥公司是黃馨祥收購的多家生技公司之一，他擔任該公司執行董事長兼醫療長；黃馨祥也是「洛杉磯時報」老闆。FDA在2024年批准使用Anktiva治療一種難治的膀胱癌，ImmunityBio公司一直努力爭取FDA批准將Anktiva用來治療其他包括肺癌和胰腺癌在內的多種疾病。

美聯社報導，黃馨祥在今年1月的播客節目「肖恩·史派瑟秀」(The Sean Spicer Show)名為「FDA是否在阻礙救人一命的癌症療法？」的訪談中，聲稱Anktiva是「可治癒癌症的最重要分子」，並稱目前該藥獲准用於治療膀胱癌，「但它其實可以治療所有癌症」；黃馨祥還說：「如果你暴露於輻射中，Anktiva還可以預防癌症。」

為此，FDA向ImmunityBio執行長艾德柯克(Richard Adcock)發出警告，指此番言論及一則電視廣告均將該公司藥物稱為「癌症疫苗」，「造成誤導」，違反聯邦藥品行銷法規。FDA還指出，該播客說法也未納入任何有關該藥物風險和副作用的訊息；這些風險和副作用可能包括尿道感染、疼痛、發冷和發熱。FDA規定，藥品宣傳必須平衡呈現藥物風險和益處。

FDA要求該公司15天內改正問題並書面回覆 FDA說明其計畫。ImmunityBio官網24日已刪除該播客連結。位於加州的ImmunityBio公司發言人辛格頓(Sarah Singleton)向美聯社表示，公司非常重視FDA警告，將與FDA合作解決警告信函中提出的問題。

在川普政府時期，FDA加強控管製藥商和線上藥局，也特別關注相關公司高層前往露面的電視和播客節目。