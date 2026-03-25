華裔富豪黃馨祥稱公司生產的膀胱癌藥可治其他癌症 FDA警告：誤導
聯邦食品與藥物管理局(FDA)24日發出信函，警告華裔生物科技億萬富翁黃馨祥(Patrick Soon-Shiong)最近發表的誤導性言論。FDA質疑黃馨祥在一期播客節目和一則電視廣告中，聲稱他的ImmunityBio生技公司研發的膀胱癌藥物Anktiva，可治療、治癒、甚至預防其他類型癌症。FDA發布警告後，該公司股價24日暴跌21%。
ImmunityBio生技製藥公司是黃馨祥收購的多家生技公司之一，他擔任該公司執行董事長兼醫療長；黃馨祥也是「洛杉磯時報」老闆。FDA在2024年批准使用Anktiva治療一種難治的膀胱癌，ImmunityBio公司一直努力爭取FDA批准將Anktiva用來治療其他包括肺癌和胰腺癌在內的多種疾病。
美聯社報導，黃馨祥在今年1月的播客節目「肖恩·史派瑟秀」(The Sean Spicer Show)名為「FDA是否在阻礙救人一命的癌症療法？」的訪談中，聲稱Anktiva是「可治癒癌症的最重要分子」，並稱目前該藥獲准用於治療膀胱癌，「但它其實可以治療所有癌症」；黃馨祥還說：「如果你暴露於輻射中，Anktiva還可以預防癌症。」
為此，FDA向ImmunityBio執行長艾德柯克(Richard Adcock)發出警告，指此番言論及一則電視廣告均將該公司藥物稱為「癌症疫苗」，「造成誤導」，違反聯邦藥品行銷法規。FDA還指出，該播客說法也未納入任何有關該藥物風險和副作用的訊息；這些風險和副作用可能包括尿道感染、疼痛、發冷和發熱。FDA規定，藥品宣傳必須平衡呈現藥物風險和益處。
FDA要求該公司15天內改正問題並書面回覆 FDA說明其計畫。ImmunityBio官網24日已刪除該播客連結。位於加州的ImmunityBio公司發言人辛格頓(Sarah Singleton)向美聯社表示，公司非常重視FDA警告，將與FDA合作解決警告信函中提出的問題。
在川普政府時期，FDA加強控管製藥商和線上藥局，也特別關注相關公司高層前往露面的電視和播客節目。
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