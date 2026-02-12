我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

停發中國籍移民簽證因公共負擔高？ 國務院官網已修正

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國務院官網11日早上已經更正中國移民簽證的信息。(官網截圖)
國務院官網11日早上已經更正中國移民簽證的信息。(官網截圖)

國務院官網近日把中國一度列入暫停受理移民簽證申請，理由是中國移民被認定在美期間可能依賴公共福利、構成「公共負擔」(public charge)，引發廣泛關注。不過，美國移民律師協會(AILA)10日已確認，將中國納入名單屬於官網發布錯誤，國務院會盡速更正，對中國移民簽證的核發並無任何政策變更。

本報記者多次查詢國務院官網，截至10日深夜都仍顯示中國為使用公共福利高比例而暫時停發移民簽證，但到11日早上7時左右刷新國務院頁面，上述信息已經刪除，證實國務院已經更正中國區域的移民簽證網頁信息。

因移民使用公共福利比例較高而列出的75國暫停移民簽名單中，原本就未包含中國與台灣。國務院副發言人皮戈特(Tommy Pigott)之前表示，國務院重新評估移民處理程序，以防止企圖領取福利和公共救濟的外國公民入境期間，因此暫停處理來自這75國的移民簽證申請。

截至10日深夜，國務院官網仍刊登著暫停中國移民簽證的通知。(官網截圖)
截至10日深夜，國務院官網仍刊登著暫停中國移民簽證的通知。(官網截圖)

國務院表示，暫停措施依據去年11月發布的行政命令，針對可能成為公共負擔的潛在移民加強審查。

但國務院官網USTraveldocs，在過去幾天點選中國區的申請時，出現說明稱中國也屬於「公共福利依賴風險較高國家」，自1月21日起暫停發放移民簽證。

對此，美國移民律師協會10日聯繫國務院後證實，該資訊為張貼錯誤，中國並未被納入75國名單，原有名單沒有改變，相關錯誤公告將很快修正。

移民律師陳威宇表示，包括他的事務所在內，近期仍有多名中國移民簽證申請人於1月21日之後順利獲發簽證，由此可見美國並未出現對中國申請者全面停發情況，「也就不太可能如官網所述，在1月21日後不再核發中國申請人的移民簽證。」

針對中國移民未來是否會被列入「高比例公共福利使用者」名單，目前尚無確鑿證據。儘管部分社交媒體及移民網站引用數據指稱特定國家(如中國)移民依賴福利比例較高，但該類數據並非出自官方統計，其採樣方法與時效性皆缺乏權威公信力，不應視為官方政策依據。

有關中國移民簽證的資訊，可查詢USTraveldocs官網：https://www.ustraveldocs.com/cn/en/immigrant-visa。

直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫...
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

移民 國務院 簽證

上一則

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

下一則

世報50年／紐約社長張宗智堅守4支柱 懷美國心、重華人情

延伸閱讀

洛杉磯至少180中國移民被ICE逮捕 這些地方抓最多

洛杉磯至少180中國移民被ICE逮捕 這些地方抓最多
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
川普揚言加強移民執法 曼達尼成立跨部門應變委員會備戰

川普揚言加強移民執法 曼達尼成立跨部門應變委員會備戰
挑戰孟昭文 韓裔前外交官朴永哲首次里民大會吸引近200人

挑戰孟昭文 韓裔前外交官朴永哲首次里民大會吸引近200人

熱門新聞

國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26
2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃