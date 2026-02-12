停發中國籍移民簽證因公共負擔高？ 國務院官網已修正

國務院官網11日早上已經更正中國移民簽證的信息。(官網截圖)

國務院 官網近日把中國一度列入暫停受理移民簽證 申請，理由是中國移民被認定在美期間可能依賴公共福利、構成「公共負擔」(public charge)，引發廣泛關注。不過，美國移民律師協會(AILA)10日已確認，將中國納入名單屬於官網發布錯誤，國務院會盡速更正，對中國移民簽證的核發並無任何政策變更。

本報記者多次查詢國務院官網，截至10日深夜都仍顯示中國為使用公共福利高比例而暫時停發移民簽證，但到11日早上7時左右刷新國務院頁面，上述信息已經刪除，證實國務院已經更正中國區域的移民簽證網頁信息。

因移民使用公共福利比例較高而列出的75國暫停移民簽名單中，原本就未包含中國與台灣。國務院副發言人皮戈特(Tommy Pigott)之前表示，國務院重新評估移民處理程序，以防止企圖領取福利和公共救濟的外國公民入境期間，因此暫停處理來自這75國的移民簽證申請。

截至10日深夜，國務院官網仍刊登著暫停中國移民簽證的通知。(官網截圖)

國務院表示，暫停措施依據去年11月發布的行政命令，針對可能成為公共負擔的潛在移民加強審查。

但國務院官網USTraveldocs，在過去幾天點選中國區的申請時，出現說明稱中國也屬於「公共福利依賴風險較高國家」，自1月21日起暫停發放移民簽證。

對此，美國移民律師協會10日聯繫國務院後證實，該資訊為張貼錯誤，中國並未被納入75國名單，原有名單沒有改變，相關錯誤公告將很快修正。

移民律師陳威宇表示，包括他的事務所在內，近期仍有多名中國移民簽證申請人於1月21日之後順利獲發簽證，由此可見美國並未出現對中國申請者全面停發情況，「也就不太可能如官網所述，在1月21日後不再核發中國申請人的移民簽證。」

針對中國移民未來是否會被列入「高比例公共福利使用者」名單，目前尚無確鑿證據。儘管部分社交媒體及移民網站引用數據指稱特定國家(如中國)移民依賴福利比例較高，但該類數據並非出自官方統計，其採樣方法與時效性皆缺乏權威公信力，不應視為官方政策依據。